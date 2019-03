Fichajes, purgas y renovaciones para las listas electorales del 28 de abril

Renovación, experiencia, fichajes, purgas... Según quién lo analice, hay todo un glosario de términos para describir la confección de las listas electorales para el 28 de abril, de cuyo repaso rápido se deduce una certeza inapelable: seguirá sin haber una mujer de presidenta en la Moncloa.

Falta apenas un mes y pocos días para los comicios del 28 de abril y los partidos van cerrando sus candidaturas y armando sus equipos para concurrir lo mejor preparados a estas elecciones, de las que saldrán unas Cortes Generales con más rostros nuevos que nunca.

Renovación Vs. Castigo

Llámese renovación o llámese ajuste de cuentas, el PSOE de Pedro Sánchez ha removido al 80 por ciento de sus candidatos al Congreso y al 86 por ciento en el Senado; en la lista al Parlamento Europeo, cambian hasta el 65 por ciento en los puestos de salida.

El PSOE aprobó el domingo pasado por unanimidad de su Comité Federal sus listas electorales prácticamente sin "susanistas", repletas de fieles de Sánchez; los ministros, por cierto, volverán a renunciar a su escaño si el PSOE consigue formar Gobierno de nuevo.

También hay transformaciones radicales en el PP de Pablo Casado en el Congreso, donde presentará hasta cerca del 80 por ciento de nuevos rostros.

Un cambio que Casado define como una "renovación tranquila", pero que, de facto, supone la marcha de muchos diputados históricos del partido, como Rafael Hernando, Fernando Martínez-Maíllo y Jesús Posada, o de la propia portavoz parlamentaria, Dolors Montserrat, además de la retirada de gran parte de los ministros del Gobierno de Rajoy.

A falta de conocer quiénes encabezarán la lista en algunas provincias, sólo 11 de los 52 carteles electorales de Ciudadanos repiten o cambian de circunscripción, como su actual portavoz parlamentario, el barcelonés Juan Carlos Girauta, que en esta ocasión se ha empadronado en Toledo.

Otros candidatos como los televisivos Toni Cantó o Félix Álvarez "Felisuco" se marchan a intentar dar la campanada en las autonómicas, como aspirantes a gobernar en la Comunidad Valenciana y Cantabria, respectivamente.

Si a alguien pilló con los deberes hechos el adelanto electoral de Sánchez fue a Podemos, cuyo líder, Pablo Iglesias, lleva ratificado desde antes de Navidad, aunque su candidatura nada tiene que ver con la de 2016, de la que, por laminaciones o deserciones, se han caído muchos de sus íntimos de entonces.

Quiere Iglesias garantizarse unas listas repletas de fieles, aunque, de momento, lo que ya tiene seguro es que no confluirá con Compromís por la Comunidad Valenciana, al contrario que en 2016, ni con En Marea en Galicia.

Muchos movimientos igualmente entre el independentismo catalán. El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont liderará la candidatura de JxCAT en las europeas y ha situado a sus fieles en las listas para el Congreso, donde serán cabeza de cartel los presos Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull, y su abogado, Jaume Alonso-Cuevillas.

Por ERC, su líder, Oriol Junqueras, hará doblete, porque irá de número uno al Congreso el 28A y de número uno al Parlamento el 26 de mayo, aunque el peso de la campaña recaerá en el actual portavoz adjunto en la Cámara Baja, Gabriel Rufián.

Llevará de cuarto al diputado de los comunes en el Parlament, Joan Josep Nuet, calificado de "tránsfuga" por sus hasta ahora compañeros de filas.

Fichajes y traspasos del Mercado de invierno político

Pocos fichajes inesperados en las filas socialistas de momento, con casi todos los ministros garantizándose un puesto en el Congreso, de números uno por alguna provincia. Josep Borrell volverá a Bruselas.

El único "paracaidista" en el PSOE es el exseleccionador nacional de baloncesto Pepu Hernández como candidato socialista a la Alcaldía de Madrid.

Dos de los fichajes más sorprendentes de estas elecciones han sido el del periodista Pablo Montesinos, que va de número uno del PP por Málaga, y el de Juan José Cortés, el padre de la niña Mariluz, por Huelva.

Ambos se estrenarán en los bancos rojos; no así Cayetana Álvarez de Toledo, que vuelve a la política por una circunscripción que le es ajena geográficamente, pero no emocionalmente: Barcelona. No en vano, sus principales batallas ideológicas lleva tiempo dándolas precisamente contra los independentistas.

Tendrá que competir con una rival a priori muy fuerte, la líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, que, de hecho, ganó las últimas elecciones autonómicas.

Su salto a la política nacional es el indicador de la importancia que Ciudadanos da a estos comicios, aunque la estrategia haya sorprendido a propios y extraños, como también desconcertó la fallida apuesta por la exdirigente del PP castellanoleonés Silvia Clemente para las autonómicas en esa comunidad.

Otro fichaje de la formación naranja es el abogado del Estado Edmundo Bal -apartado de la causa del "procés" por la pérdida de confianza del Gobierno-, que ocupará el cuarto puesto en Madrid.

En Podemos, el juez Pablo Yllanes abandona el Congreso para disputar la Presidencia de Baleares, mientras que su colega de profesión, Victoria Rosell, podría regresar a la Carrera de San Jerónimo Congreso tras tres años alejada de él.

Vox ha fichado a un histórico del PP como Ignacio Gil Lázaro (Valencia) y a la exdiputada del mismo partido Lourdes Méndez (Murcia), así como a varios militares, entre ellos el general en la reserva Fulgencio Coll para la Alcaldía de Palma.

Ninguna mujer de candidata a la Moncloa

Todos los partidos con opciones reales de llegar a la Moncloa tienen candidatos masculinos a la Presidencia. Una legislatura más, ninguna mujer romperá ese techo de cristal.

Lo que sí se nota es una mayor presencia femenina en los carteles por distintas circunscripciones, aunque en principio, y a falta de que se completen algunos nombres, los hombres siguen siendo mayoría también en ese apartado.

El PSOE ha roto la tradición de ordenar sus listas de modo "cremallera" (alternando un hombre con una mujer) y ha primado a las mujeres en algunas de las candidaturas al 28A.

Por el PP, habrá 23 mujeres encabezando las listas provinciales, en tanto que en Ciudadanos hay 19 designadas.