Fernando Simón recula con una de sus últimas acusaciones: "Fue un error mío"

La semana pasada, el director del CCAES, Fernando Simón, cargó muy duramente contra las fiestas "que se han visto por todas partes". "En las discotecas. La discoteca Pachá, la discoteca no sé qué. Necesitamos que la gente sea más razonable para sobrellevar esto mejor", criticó sobre las imágenes del interior de una famosa discoteca de Madrid de jóvenes cantando y bailando sin mascarilla, lo cual indignó a gran parte de España.

No obstante, Fernando Simón ha querido retirar aquellas palabras. "No es Pachá", ha dicho este lunes en ruedas de prensa. "Fue un error mío y simplemente eso", se ha disculpado, ya que las imágenes que se tomaron hace varias semanas se correspondían con las grabadas en el Teatro Barceló. "Pachá está respondiendo a todas las solicitudes de control de riesgo y tiene cerradas sus discotecas".

Fernando Simón corrige un comentario realizado la semana pasada sobre una discoteca que incumplía las medidas sanitarias: "No es la discoteca Pachá. Pachá está respondiendo a todas las solicitudes y está haciendo un buen trabajo. Quería pedir perdón, fue un error mío". pic.twitter.com/N7cuTBgAHH — El HuffPost (@ElHuffPost) February 1, 2021

En este sentido, ha querido repetir el mensaje que transmitió la semana pasada: "No podemos confundir esto con el hecho de que este tipo de fiestas no se pueden repetir. Son de alto riesgo y todos somos conscientes de que este tipo de fiestas no se pueden repetir. Son de alto riesgo y todos somos conscientes de que estamos en una situación de no exponer a nadie a estos riesgos excesivos".

EFE/Borja MéndezBorja Méndez

Desde el pasado 28 de enero, el Teatro Barceló de Madrid, investigado por la Policía Municipal por las aglomeraciones en su interior, decidió cerrar temporalmente por las nuevas restricciones horarias para tratar de combatir el coronavirus, que "complican" su apertura "hasta nuevo aviso".

Simón agradece a la población su comportamiento

A pesar de todo, el director del CCAESha agradecido este lunes a la población "el esfuerzo" que está haciendo por respetar las medidas y conseguir así que la tercera ola del coronavirus esté bajando "rápido". Asimismo ha puesto en valor "el esfuerzo que están haciendo por tratar de conseguir que la epidemia baje rápido". "La epidemia está empezando a descender, pero sabemos que necesitamos que descienda muy rápido para que nuestros hospitales y nuestras ucis no sufran un colapso", ha señalado.