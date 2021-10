Fernando Simón, el peón de la estrategia comunicativa del Gobierno durante la pandemia: ¿qué ha sido de él?

Hasta febrero de 2020 era una persona anónima, pero todo iba a cambiar al ritmo frenético que marcó de pronto una desconocida enfermedad proveniente de la ciudad china de Wuhan. Una sobreexposición pública durante las primeras fases de la pandemia; innumerables ruedas de prensa, en ocasiones vacías de contenido y de evidencia científica, que incrementaban la incertidumbre y el temor de la población; o la ejecución de varios pronósticos que nunca llegaron a cumplirse, le convirtieron en el máximo exponente de la fallida estrategia comunicativa y de gestión del Gobierno de Pedro Sánchez.

Hablamos de Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad (CCAES), que se convirtió durante meses en un personaje que se colaba cada día en nuestras casas a través de los medios de comunicación, en pleno horario de máxima audiencia y en los momentos más duros de la crisis sanitaria provocada por la covid-19.

Mucho tiempo ha pasado desde aquel 14 de marzo de 2020 cuando se declaraba el estado de alarma en España y el confinamiento se erigió como la única arma posible para el control de un virus que ya circulaba descontrolado. A partir de ahí, las meteduras de pata del director del CCAES se sucedieron sin apenas filtro. “España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado”, “no es necesario que la población use mascarillas” o “me perdonarán las personas mayores porque esto es duro decirlo, pero no es lo mismo que fallezca una persona de 95 años a que fallezca una de 20”, son sólo algunas de sus frases más polémicas durante la pandemia.





Una retirada progresiva de los medios



Simón ya anticipó que su retirada del foco mediático se iría produciendo según la situación epidemiológica fuera más estable en España. Esta vez sí cumplió su pronóstico. A pesar de esta fuga programada, el director del CCAES sigue realizando su trabajo, ahora con mucho más poder en la agencia estatal de salud pública.

Respecto a esta exposición pública, Simón ha declarado recientemente en el diario El Mundo que no se esperaba que le “conociera todo el mundo”, y destacó que “incluso fuera de España”. “Yo lo agradezco, pero no es agradable porque pierdes toda tu vida privada, y a mí mi vida privada me gusta mucho”, enfatizó.

Hace unas semanas el epidemiólogo fue distinguido en los XI Premios Emilio Castelar. Unos premios que concede la Asociación Progresistas de España y que reconocen a personas, empresas y organizaciones comprometidas en la defensa de las libertades, el progreso de los pueblos y la construcción de una sociedad mejor.

Además de este galardón, Fernando Simón fue homenajeado en la pequeña localidad zaragozana de Villafelichese. Allí recibió las máximas distinciones que otorga el Ayuntamiento, el Premio Trevillano y la Medalla de Oro del municipio.

La última apuesta del director del CCAES sobre el futuro más inmediato en la evolución de la pandemia estaría vinculada a la masiva vacunación en España, ya que –según Simón– evitará “el desarrollo de una sexta ola epidémica de la covid-19 durante el invierno”. “Puede haber algún brote, aunque es algo complicado porque el infectado tendría que entrar en contacto con un número importante de no vacunados y eso ahora es muy difícil”, puntualizó durante el Congreso de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria.

Este evento, celebrado hace diez días, congregó en Mallorca a 2.500 personas, mayoritariamente sanitarios de todas partes de España. Ahora hemos conocido que once médicos asturianos han dado positivo tras asistir a la cita en la que no se realizaron cribados. Concretamente se trata de ocho médicos jóvenes, residentes de los servicios sanitarios de Gijón, y de tres médicos de la localidad de Jarrio. Durante el congreso, el director del CCAES impartió la charla inaugural y alabó la gestión del Gobierno balear durante de la pandemia.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Tras dar la charla inaugural y participar en el congreso, Fernando Simón aprovechó su estancia en la isla para practicar una de sus aficiones: la escalada al aire libre. Y lo hizo junto con dos referentes del mundo de la montaña en España, los hermanos Iker y Eneko Pou.