Sigue en directo la rueda de prensa de Fernando Simón sobre el estado de la pandemia

Sigue en directo la rueda de prensa del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, desde el Ministerio de Sanidad para hacer una valoración de los últimos datos de coronavirus registrados en nuestro país tras conocerse que el Congreso de los Diputados ha apoyado por mayoría absoluta la prórroga del estado de alarma en España hasta el día 9 de mayo, con la abstención del Partido Popular.

Un decreto, el del estado de alarma, que ha sido muy polémico por su duración. El Gobierno ha aprobado que dure seis meses, lo que ha llevado a muchos plantearse quiénes han sido los responsables de que el gabinete de Pedro Sánchez vea una alarma hasta mayo como única opción posible. Además, y otro de los debates, ha sido el desentendimiento del Gobierno, que ha delegado las restricciones y medidas restrictivas a las comunidades autónomas.

Prácticamente todas las comunidades han anunciado el cierre de sus territorios para tratar de contener el virus. Ayer fueron Castilla y León y Castilla-La Mancha, que lo harían hasta el nueve de noviembre, y la Comunidad de Madrid, que lo haría solo durante el fin de semana y con el fin de evitar los desplazamientos del puente de Todos los Santos. Hoy jueves han sido Cataluña y Cantabria las que han anunciado el cierre perimetral de sus regiones.

Fernando Simón ha anunciado que la incidencia en España, en estos momento, se encuentra en 468 casos por cada 100.000 habitantes. Asimismo ha confirmado que existen "ciertos retrasos" en cuanto a la comunicación de los datos por algunas comunidades.

Asimismo, ha confirmado que la ocupación de los hospitales "va creciendo" y la de las UCI se encuentra "en el 25,8%", por ello considera que es necesario "reducir la transmisión rápido".

El director del CCAES cree que "la evolución de la epidemia en las últimas siete semanas revela un descenso claro de casos", lo cual "invitaba al optimismo", algo que se ha desmontado con los casos comunicados a lo largo de las últimas semanas.

Sobre las medidas de contigencia

En España, "se están tomando medidas de control muy importantes" y se ha referido concretamente a los cines, los colegios o los teatros. Sobre ello, "las medidas son las que son y no se pueden cambiar continuamente".

"No podemos aplicar medidas reactivas a lo que hagan otros países", ha afirmado. En cuanto a los confinamientos por días, ha confirmado que"cualquier confinamiento va a tener efecto", independientemente del tiempo. De no poder contenerse el virus con las medidas actuales y pensando en las medidas que podrían llegar a aplicarse, "a todo el mundo le plantea la sombra del confinamiento domiciliario, el cierre de colegios o de cualquier actividad esencial", ha recordado que es algo que están tratando de evitar. "No es ir proponiendo medidas sino aplicar correctamente las que hay", ha recordado.

"Los efectos de la movilidad noctura, si se han aplicado bien, podremos verlos en una semana", ha opinado. Sin embargo, Fernando Simón pide ser "precavidos", porque hasta la semana que viene "no será fácil ver efectos de lo que se ha hecho ahora".

Por otro lado, y siguiendo esta línea, Fernando Simón no descarta que puedan aplicarse nuevas medidas en noviembre con el objetivo de salvar la campaña navideña.