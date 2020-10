Fernando Simón se abona al gafe con las 'profecías': esta es la última que no se ha cumplido

Fernando Simón se ha convertido en una de las personas más famosas de España. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias está en el candelero día sí y día también al ser una de las personas clave en la gestión de la pandemia. Si hablamos de coronavirus, es muy difícil no recordar a Simón, ya que comparece todas las semanas para analizar los datos de la covid-19.

Debido a esa popularidad cada vez mayor, el epidemiólogo se ha ganado unos cuantos detractores. La culpa la tienen algunas de sus intervenciones, que acaban volviéndose en su contra. Es el caso de una de las últimas que ha protagonizado.

La última ‘profecía’ de Simón que no se ha cumplido

El pasado 15 de octubre, Fernando Simón reconoció lo siguiente: “España está, a priori, estabilizándose”. A pesar de que más tarde matizó un tanto sus palabras (“Aunque en 37 zonas la expansión está controlada, hoy, en ningún territorio español tenemos las incidencias que nos gustaría, que nos parecería más razonable tener”), las declaraciones no contrastan hoy con la realidad: volverá a haber un estado de alarma a nivel nacional en las próximas horas.

Fernando Simón el 15 de octubre: "España está a priori estabilizándose.



Hoy: el Gobierno prepara un Consejo de Ministros para declarar el estado de alarma.



Lo ha vuelto a hacer...

Una vez que el vídeo de la ‘profecía’ fallida de Simón se hizo viral, las redes no tardaron en rescatar también otras declaraciones pasadas del experto que no le dejan muy bien parado. El 21 de septiembre, el número dos de la gestión de la pandemia en España tras Salvador Illa afirmó: “Creo que la segunda ola del coronavirus no va a tener un impacto tan grande”.

El 21 de septiembre

Otras declaraciones que le jugaron una mala pasada a Simón

Un comunicado en el que los expertos médicos alertaban de la alta probabilidad de un nuevo colapso sanitario fue noticia en agosto. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias salió al paso del mismo, lanzando un mensaje totalmente opuesto.

“En España no hay un riesgo inminente de colapso sanitario, ni muchísimo menos. En España, ahora mismo hay 3.596 camas ocupadas por coronavirus o potencialmente coronavirus. De ellas, 383 en UCI. Actualmente, el índice de ocupación por coronavirus es de un 3% del total de camas. Con lo cual, el coronavirus, ahora mismo, no está, a nivel nacional, en riesgo de colapsar absolutamente el sistema de ninguna manera”, aseveró Simón.

"En España no hay un riesgo de colapso sanitario ni muchísimo menos"

La frase fue rescatada en Twitter y unida en un vídeo con otra sentencia que el epidemiólogo pronunció a finales de enero. Esta se ha vuelto célebre y ya se le ha recriminado a Simón otras veces: “España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado”.

Fernando Simón: "En España no hay un riesgo de colapso sanitario ni muchísimo menos".



Ahora sí hay que acojonarse...

También fueron muy sonadas estas declaraciones de Simón sobre las mascarillas, muy recordadas una vez que su uso se volvió obligatorio.