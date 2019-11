Fernando de Haro: "Sánchez no tiene ningún inconveniente en decir un día una cosa y otro día la contraria"

El acuerdo de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias supone al menos cuatro cosas. Primero, que Pedro Sánchez no tiene ningún inconveniente en decir un día una cosa y otro día la contraria. Creíamos estar acostumbrados a esta facilidad que tiene Sánchez de contradecir a Sánchez pero claro aquí ha llegado ya al récord. ¿Por qué no lo hizo hace 6 meses? ¿Por qué no lo hizo antes de las elecciones si estaba mejores condiciones?

Segunda consecuencia de este acuerdo. Este acuerdo es insuficiente para una investidura. Hace falta al menos al menos la abstención de ERC o de Bildu. Eso quiere decir que Pedro Sánchez dijo que nunca llegaría a un acuerdo con los independentistas va a tener que ceder algo, y ya ha dicho ERC que va a ser menos barato que en julio.

Tercera consideración o tercera consecuencia, la política económica de este gobierno va a ser un desastre. Ya se hizo una valoración de lo que suponía la promesa que hizo en su momento Pedro Sánchez para conseguir los votos de investidura de Pablo Iglesias y aquello eran treinta mil millones de euros pero es que la economía se ha ido ralentizando de forma considerable. Hay ahí cuestiones muy peliagudas como por ejemplo la subida del salario mínimo, el gasto en pensiones y otro tipo de gastos que inevitablemente dispararán el déficit y harán subir impuestos.

La cuarta cuestión, además del coqueteo necesario que los independentistas y las consecuencias económicas es que Pedro Sánchez no le ha dado ni siquiera la oportunidad al Partido Popular de ofrecer una abstención con algunas condiciones