Fernández ve "infames" las protestas de Gallardo y éste le recomienda paciencia: "Le queda mucho por soportar"

El procurador de Unidas Podemos en las Cortes de Castilla y León, Pablo Fernández, ha considerado "impresentable, indigno e infame" la participación del vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, en las protestas frente a las sedes del PSOE y éste le ha recomendado que tenga "paciencia". "Le queda mucho por soportar", ha zanjado García-Gallardo.

Tras escuchar la pregunta de Pablo Fernández ante el Pleno, quien cuestionaba el comportamiento del vicepresidente, García-Gallardo ha emulado la fórmula argumental usualmente utilizada por el procurador de Unidas Podemos sobre quien ha ironizado que tiene "buena cara" pese a "mantener su condición de ministro en potencia frustrado".

"Usted es, al decoro, lo que Pedro Sánchez a la verdad; usted es al respeto institucional lo que Arnaldo Otegi a la paz, no se me ocurre nadie más inapropiado para tratar de dar lecciones sobre esta materia que usted, usted no está en condiciones de dar lecciones de nada en cuanto a respeto y educación, su relación con el decoro y el respeto institucional es el mismo que tienen el agua y el aceite, son incompatibles, son la antítesis", ha relatado el vicepresidente.

No obstante, Pablo Fernández ha rechazado las palabras de Gallardo al considerar que desconoce "completamente" el significado de "decoro". Es del todo impresentable que el vicepresidente de un gobierno autonómico promueva y acuda a manifestaciones ante la sede de un partido político gritando cual mandril enfurecido, con megáfono en mano, noviembre nacional', que es la consigna de un grupo de extrema derecha", ha defendido Pablo Fernández, quien ha relatado las consignas que el vicepresidente ha coreado en las puertas de las sedes socialistas.

Para Fernández es "inaudito y deleznable" que un vicepresidente "promueva y acuda" a una manifestación ante la sede de un partido político en la que se "hostiga a periodistas", a lo que ha sumado que considera "infame" su presencia en Medina del Campo "a promover discursos de odio y proclamas xenófobas".

"Está claro que usted es fuerte con los débiles, pero débil con los fuertes, vamos, que es una marioneta y mayordomo de los poderosos y oligarques, a usted no se le puede pedir más, porque está en su naturaleza", ha manifestado el procurador de Unidas Podemos, quien ha considerado que el único culpable de esta situación es el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que, para Fernández, está "dando palmas con las orejas" porque Gallardo "le hace de parapeto" y dice "lo que Mañueco piensa".

Tras esta intervención, García-Gallardo ha trasladado ante el hemiciclo que lo verdaderamente "inaceptable" que el Gobierno de Pedro Sánchez que ha sido negociado "en el extranjero" con un "prófugo" de la justicia. "Es inaceptable que haya un partido como el suyo que, a pesar de haber quedado excluido por radical en un gobierno de radicales, que perdone 15 millones de euros de deuda en Cataluña".

"Es inaceptable que Castilla y León vuelva a ser discriminada una vez más para privilegiar al País Vasco y a Cataluña", ha considerado, tras lo que ha señalado que la actitud de Fernández viene provocada por pertenecer a un partido que "va camino de desaparecer".

"Yo formo parte de un partido político que va hacia arriba, no hacia abajo como el suyo, entre insulto e insulto, respire un poco y tenga paciencia porque le queda mucho por soportar", ha concluido García-Gallardo.