Felipe VI inicia una nueva ronda de consultas para la investidura: Pedro Sánchez, respaldado

El Rey iniciará este lunes 2 de octubre en el Palacio de la Zarzuela su segunda ronda de consultas para designar candidato a la investidura, después de que su anterior apuesta, Alberto Núñez Feijóo, no lograra los votos suficientes para ser elegido. Eso sí, hasta el martes a las diez de la mañana no le llegará el turno al secretario general del PSOE, que en la primera ronda de consultas ya se mostró dispuesto a someterse al debate de investidura. Una hora después acudirá a Zarzuela el líder del PP a pesar de haber agotado su oportunidad.

Pedro Sánchez se lanza a su investidura y arrastra al PSOE a un cierre de filas tras él. Todos los secretarios provinciales del partido suscriben un manifiesto a favor de la reedición del Gobierno, sin mencionar el precio a pagar a los independentistas. También firma el texto José Luis Rodríguez Zapatero que hará campaña en apoyo a la amnistía. Busca escenificar la unidad y la lealtad del partido ante las turbulencias por llegar. Todo el poder orgánico real del partido ha sido empujado por Ferraz a avalar un respaldo explícito en forma de manifiesto a un nuevo gobierno encabezado por su líder.

Cuenta además con el apoyo de José Luis Rodríguez Zapatero, que contribuirá activamente a apuntalar los mensajes de Sánchez. En ningún momento el texto en cuestión cita que una investidura requerirá de los votos de Esquerra y de Junts, como tampoco la amnistía. La columna vertebral de todos los pasos desde ahora promete ser la palabra convivencia. La cúpula federal se ha puesto en marcha antes incluso de que su secretario general reciba este martes el encargo del rey de ir a la reelección y es que cunde el vértigo en distintos estamentos socialistas, una sensación de "apretémonos los cinturones que vienen curvas".

¿Es constitucional la amnistía?

Es lo que preguntamos en 'La Mañana Fin de Semana' a José María Fuster-Fabra, uno de los abogados más reputados de Cataluña. Aunque él reconoce que es un "debate abierto", cree que "no es constitucional": "No lo es porque vulnera el derecho a la igualdad, y significa que lo que hicieron no era un hecho delictivo. Entonces, ¿es que el código penal estaba en ese momento en vigor en Extremadura y no en Cataluña? Es muy complejo?". Y aunque dice que son otros tantos los abogados que creen que esta amnistía se encaja dentro del marco constitucional, lo cierto es que, no cree que fuera "positivo para Cataluña".

"Para los independentistas tiene dos sentidos, vender que están por encima del estado de derecho y solucionar los problemas de las personas, y eso son las sanciones a las que tienen que enfrentarse, creo que el gobierno cuando eliminó la sedición del código penal han visto que su situación no ha variado demasiado, quieren conseguir preservar económicamente la situación de estas personas" sentenciaba. Aunque no sabemos qué pasará en una nueva investidura, lo cierto es que para este experto conceder la amnistía será una victoria del independentismo y una derrota del estado de derecho.