Feijóo optará a la presidencia del PP

La carrera de Alberto Núñez Feijóo hacia Génova, 13 sigue cumpliendo sus plazos. El todavía presidente de la Junta de Galicia ha explicado este miércoles que ha tomado una decisión "precipitada, pero meditada" en relación con el liderazgo del Partido Popular que se decidirá en el XX Congreso Nacional de la formación durante los días 2 y 3 de abril en Sevilla, aunque ha asegurado que no se irá de Galicia por lo menos "en un mes".

Durante el acto de presentación del Plan Estratégico 2022-2030, en la Fundación Santiago Rey Fernández-Latorre en A Coruña, Núñez Feijóo ha anunciado que será tras la reunión con la ejecutiva del PP gallego cuando comparezca para anunciar una decisión que supone "una combinación de meditación y precipitación, aunque parezca contradictorio". El político 'popular' ha recalcado que se trata de un paso quenunca pensó que "iba a tener que tomar", y ha defendido que está justificado por los acontecimientos que se han sucedido durante las dos últimas semanas y que siguen resquebrajando a su partido.

La duda reside ahora en si Alberto Núñez Feijóo combinará sus funciones como presidente del Ejecutivo autonómico y líder del PP. Preguntado sobre esta cuestión de compatibilidades, ha reconocido que "es perfectamente posible" ser presidente de una comunidad y de un partido, y ha añadido que es "consciente" de su responsabilidad con Galicia.

Ahora, la intención de Núñez Feijóo sería la de "proseguir con la planificación de gobierno" durante este mes de marzo e, incluso, el de abril. "A partir de ahí veremos qué ocurre", ha añadido antes de volver a refrendar su compromiso con cumplir sus obligaciones en Galicia y sus "posibles obligaciones futuras". Finalmente, ha advertido que asumirá la decisión que le "corresponda" pero no por la insistencia de la oposición en el Parlamento, que lo invita a dimitir.

Una de las primeras autoridades del partido en felicitarse por este anuncio de Núñez Feijóo ha sido su homóloga madrileña. Isabel Díaz Ayuso ha asegurado a través de un mensaje en su cuenta en la red social Twitter que "el paso de Alberto Núñez Feijóo es de agradecer por todo el PP", y ha incidido en señalar que "solo hay un camino para cambiar el gobierno de Sánchez: mirar hacia adelante y entregar lo mejor de nosotros mismos".

Del mismo modo, la delegada de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid y hasta ahora presidenta del Comité de Derechos y Garantías del Partido Popular, Andrea Levy, ha agradecido a Alberto Núñez Feijóo que haya decidido presentarse como candidato para liderar el PP a nivel nacional y cree que es "un candidato idóneo".

Durante una comparecencia ante los medios de comunicación en Matadero, Levy le ha dado la enhorabuena, aunque ha resaltado que "no es un momento sencillo para el partido". Ante esto, ha subrayado que ahora hay que apostar por la "responsabilidad, la serenidad y la seriedad", cualidades que --según Andrea Levy-- "aúna Alberto Núñez Feijóo".

Así, la delegada ha alabado su "capacidad demostrada en la gestión política" y considera que eso "sin duda" le hace un "candidato idóneo" para liderar el partido. Levy ha añadido que el PP necesita un presidente que lidere una etapa de "reinicio" en un proyecto de partido que "albergue las distintas sensibilidades, que las hay y las debe seguir habiendo".

"Enhorabuena a Nuñez Feijóo por dar ese paso valiente, responsable y audaz", ha remachado.

El regreso de González Pons a la política nacional de la mano de Núñez Feijóo...

Este martes, entre los asuntos que se enfrentaron durante la Junta Directiva del PP, se abordó el nombramiento de Esteban González Pons como presidente del comité organizador del Congreso extraordinario de los 'populares'. Y es que ya se anticipa que su regreso a la política nacional podría venir de la mano del presidente de la Junta para construir ese 'nuevo' PP tras la era Casado - Egea.

Aunque el propio González Pons se ha limitado a negar en ‘Herrera en COPE’ que su compromiso con Feijóo vaya más allá de "ser árbitro de la situación difícil" que vive su partido, el eurodiputado valenciano podría sumar un papel protagonista en el PP del presidente gallego.

Pons ha asegurado que la celebración de este Congreso es "un reinicio, una recarga del PP, que al igual que los ordenadores cuando se bloquean necesitan un apagado y un encendido. El apagado se produjo ayer y el encendido empieza hoy".

... y el adiós de Pablo Montesinos

En esta nueva era 'popular' no estará, sin embargo, el todavía vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, que ha anunciado este miércoles que dejará su escaño en el Congreso y abandonará la política tras el congreso extraordinario que el partido. Esta decisión no ha supuesto una gran sorpresa, ya que en varias entrevistas había señalado públicamente que él no entiende la vida política sin Pablo Casado, con quien "estará hasta el final".

"He trasladado a Casado mi decisión de dejar la vida política tras el congreso del PP. Ha sido un auténtico honor ser diputado por mi tierra, Málaga", ha confirmado el propio Montesinos en un mensaje en su cuenta de Twitter.

Montesinos encabezó la lista del PP por Málaga en las elecciones generales del 28 de abril, aparcando su profesión de periodista. En estos casi tres años, ha estado al frente de la Vicesecretaria de Comunicación del partido.

