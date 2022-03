González Pons, en COPE: “Creemos en la honestidad clara y sin ningún tipo de duda de Isabel Díaz Ayuso”

El PP celebrará el próximo mes de abril, los días 2 y 3, su XX Congreso extraordinario en el que elegirán a su nuevo presidente. Y esa elección tiene nombre:Alberto Núñez Feijóo –que aunque todavía no se ha presentado como candidato- todos los señalan a él como presidente.

Y, con Feijóo hay otros nombresque en las últimas semanas hemos ido escuchando con cierta frecuencia, que seguramente sean los que acompañen e Feijóo en su partido una vez que se decida su nombramiento. Entre ellos veteranos, de la vieja guardia de Rajoy y la esperanza, como la de Andalucía.

Este martes se ha celebrado la Junta Directiva del PP, y el nombramiento de Esteban González Pons como presidente del comité organizador del Congreso extraordinario. Y es, precisamente González Pons uno de esos nombres que formará parte de ese nuevo PP, aunque, de momento, niega en ‘Herrera en COPE’ que eso sea así y que ahora, su compromiso es “ser árbitro de la situación difícil de mi partido y guiar con neutralidad y transparencia el partido desde este momento hasta el Congreso”.

En esa mediación como presidente del comité organizador asegura que “no me corresponde opinar sobre cuantos candidatos va a ver o quién va a ser candidato”, aunque señala que “es verdad que hay uno muy importanteque es muy probable que se presente esta tarde”, con claras referencias a Feijóo.

Asegura Pons que la celebración de este Congreso es “un reinicio, una recarga del PP, que al igual que los ordenadores cuando se bloquean necesitan un apagado y un encendido. El apagado se produjo ayer y el encendido empieza hoy”.

El eurodiputado ha recordado quePablo Casadosigue siendo presidente del PP y tras alabar su discurso ha señalado “la fragmentación que se ha producido en el partido y que nos ha traído a esta situación, es decir, la Junta Directiva de ayer puso en evidencia realmente la situación en la que nos encontramos y idad exhibió a la vista de todos los asistentes de la necesidad que hay desde Congreso Extraordinario y urgente y de reinicio de partido”.

Aunque no ha querido dar más detalles sobre lo sucedido este martes en esa junta, ni entrar en valoraciones, Esteban González Pons sí que ha sido tajante al demostrar la confianza que el partido tiene en Isabel Díaz Ayuso, “creemos en la honestidad clara y sin ningún tipo de duda de Isabel Díaz Ayuso”.

GUERRA EN UCRANIA

Rusia sigue atacando Ucrania. Son seis los días de ataque ruso contra la población civil. Los ucranianos siguen resistiendo, y su presidente, Zelenski está siendo un auténtico héroe para su gente. Esta martes, en el Parlamento europeo se vivió una jornada histórica, con discursos muy emotivos sorprendentes. Entre ellos, los del Zelenski y Josep Borrell. Ucrania quiere entrar en la UE.

"Sin ustedes Ucrania estará sola , prueben q están con nosotros , entonces la vida vencerá a la muerte y la luz a las tinieblas" _ Zelenski el presidente de Ucrania aplaudido de pie por el Parlamento Europeo pic.twitter.com/fMPaYMXhYv — EL CARA (Macrista) (@ELCARA333_) March 1, 2022

La intervención en español de @JosepBorrellF en el @Europarl_ES sobre Ucrania.



3 minutos que tenéis que ver y escuchar.



"Nadie puede mirar de lado. Nos acordaremos de aquellos que, en estos momentos solemnes, no estén a nuestro lado"



"Las fuerzas del mal siguen vivas" pic.twitter.com/XUl4eNQuUz — Pablo Pérez (@PabloPerezA) March 1, 2022

Un pleno que el propio Pons define como “histórico, uno de esos plenos que recordaremos siempre. El discurso de Zelenski creo que en los próximos meses, por desgracia, lo vamos a reproducir muchas veces en los medios y no estás cabezas y ojalá no en nuestros corazones”.

Y entre tanta emoción destaca el eurodiputado el papel de nuestro país cuando partidos que forman parte del Gobierno votaron en contra de esa adhesión “pone de manifiesto la debilidad en la que se encuentra España con respecto a nuestros socios. El que haya partidos que forman parte del Gobierno español que votaran en contra o que se abstuvieran”. Por eso, recalca Pons que “a los ucranianos no los están matando porque rusa Rusia tenga una ambición territorial a los ucranianos los están matando porque quieren ser europeos. A los ucranianos los están matando porque quieren una democracia, quieren pertenecer a nuestro mercado, quieren compartir nuestra moneda y nuestro sistema de valores y nuestro modo de vida. A los ucranianos los matan con la bandera de la Unión Europea entre las manos, a los ucranianos los matan porque quieren ser nosotros y nosotros muchas veces no valoramos la importancia que tiene el ser miembros de la Unión Europea”.

Tras el pleno de ayer no se ha incorporado todavía a Ucrania a la UE pero sí “se les dijo estáis muriendo por querer ser europeos, estudiaremos vuestra decisión”. Y es por eso por lo que Esteban tacha de “vergonzoso que haya partidos que forman parte del Gobierno de España que votaran en contra o se abstuvieran”, poniendo de manifiesto Y “por qué ni en la OTAN y la Unión Europea llaman a Pedro Sánchez cuando hay que tomar decisiones, porque tieen al enemigo en casa".

Y, precisamente, esta misma mañana en su comparecencia ante el Congreso de los Diputados, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez ha corregido la posición y finalmente España sí enviará armamento a Ucrania. Una decisión que “me parece bien”, dice Pons aunque insiste en que el presidente “en contra de lo que su costumbre, les dijera la verdad los españoles y les dijera que se acercan tiempos complicados que una guerra económica, económica, como la que hemos emprendido produce daños en los dos bandos que están en guerra y que Rusia va a sufrir mucho, esta guerra económica pero la Unión Europea también va a sufrir en esta guerra económica y los españoles deberían tener muy claros los principios por los cuales nos metemos en esta guerra que es necesaria pero que hay que explicarla”, concluye el eurodiputado.