Feijóo completa un equipo que premia la gestión y recupera referentes del PP

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha completado su equipo premiando la experiencia de gestión, con consejeros autonómicos en activo y recuperando referentes de la formación, al tiempo que ha integrado en segundos puestos a miembros de la dirección de Pablo Casado y ha optado por la continuidad de los portavoces parlamentarios.

Casi dos meses después de hacerse con el liderazgo de su formación, Feijóo ha reunido este lunes al Comité Ejecutivo Nacional de su partido, al que no han acudido los presidentes de la Comunidad de Madrid y de Andalucía, para completar sus equipos, tanto en la dirección orgánica como en los grupos parlamentarios.

En la primera fila política el líder de la oposición ha optado por el continuismo. Seguirán siendo portavoces en el Congreso, el Senado y el Europarlamento Cuca Gamarra, Javier Maroto y Dolors Montserrat, aunque el PP estrena secretarios generales tanto en la Cámara Baja, con Carlos Rojas, como en la Alta, con Amelia Salanueva.

Además, se crea una nueva figura, la de Álvaro Pérez López, que forma parte del núcleo duro de Feijóo en Galicia y que coordinará las tres cámaras.

"No se os escoge porque seáis afines o no, si no porque lo que habéis hecho. A la gente se la selecciona por su trayectoria, pero sobre todo por su porvenir, estáis llamados a seguir dando lo mejor de vosotros mismos para combatir y dejar al descubierto las incapacidades del Gobierno, ha afirmado Feijóo tras anunciar la continuidad de los portavoces parlamentarios.

Además, Feijóo ha anunciado el equipo de sus vicesecretarios, en los que se cuenta con perfiles de amplia trayectoria en el partido como el eurodiputado Gabriel Mato, secretario de Asuntos Exteriores del PP, o José Antonio Bermúdez de Castro.

En el Senado entran en la dirección como portavoces adjuntos Javier Arenas y José Antonio Monago. Además, Ángel González, que tiene a Juan Carlos Vera como referente, es el nuevo secretario de Organización.

En el nuevo organigrama del PP continúan también algunas de las figuras por las que apostó Pablo Casado, aunque no los dirigentes que le acompañaron hasta el último momento, como Ana Beltrán o Antonio González Terol.

Así, Jaime de Olano, antes vicesecretario de Participación, será el coordinador de Economía y portavoz adjunto, Guillermo Mariscal pasa de secretario general del GPP a ser el adjunto de Rojas, y figuran como portavoces adjuntos en el Congreso Elvira Rodríguez, Isabel Borrego, afín a Teodoro García Egea, o Pablo Hispán.

Del equipo económico del PP, que encabeza el consejero de Hacienda andaluz, Juan Bravo, destaca Javier Thibault, ex director general del Ministerio de Empleo en el Gobierno de Mariano Rajoy y los consejeros autonómicos de Hacienda en Galicia y Murcia, Miguel Corgos y Luis Marín y la consejera madrileña de Medio Ambiente, Paloma Martín.

De esta forma, los equipos de Feijóo quedan configurados por el momento, aunque están sujetos a los cambios que pueda imponer el calendario electoral.

El organigrama del PP queda así:

Presidente: Alberto Núñez Feijóo

Secretaria general: Cuca Gamarra

Coordinador general: Elías Bendodo

Vicesecretarías

- INSTITUCIONAL.- Vicesecretario: Esteban González Pons.

Secretaría de Interior: Ana Vázquez.

Secretaría de Asuntos Exteriores: Gabriel Mato

Secretaría de Cultura: Jaime de los Santos

- POLÍTICAS SOCIALES: Vicesecretaria: Carmen Navarro

Secretaría de Educación: Óscar Clavell

Secretaría Servicios Sociales: Concha Dancausa

Secretaría de Familia, Igualdad y Reto Demográfico: Patricia Rodríguez

Secretaría de Sanidad: Ana Pastor

- ORGANIZACIÓN TERRITORIAL. Vicesecretario: Miguel Tellado

Secretaría de Organización: Ángel González

Secretaría de Formación: José Antonio Bermúdez de Castro

Secretaría de Acción Electoral: Carmen Fúnez

Secretaría de Afiliación y Participación: Sofía Acedo

Secretaría del PP en el Exterior: Antonio Rodríguez Miranda

- COORDINACIÓN AUTONÓMICA Y LOCAL. Vicesecretario: Pedro Rollán

Secretaría de Política Municipal y Grandes Ciudades: Antonio Román

Secretaría de Política Provincial e Insular: Ana Alós

Secretaría de Política Autonómica: Engracia Hidalgo

- ECONOMÍA. Vicesecretario: Juan Bravo

Secretaría de Hacienda, Eficiencia y Modernización del Sector Público y Financiación Europea: Miguel Corgos

Secretaría Económica, Reformas, Impulso de la Competitividad, Emprendimiento, liderazgo en innovación, digitizalición e I+D+i: Luis Marín

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural: Jorge Martínez Antolín

Secretaría de Industria, Turismo, Comercio, Empresas y Economía Circular: José Vicente Marí

Secretaría de Empleo, Pensiones, Autónomos y Diálogo Social: Javier Thibault

Secretaría de Medio Ambiente, Movilidad y Sostenibilidad: Paloma Martín.