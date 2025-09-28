Feijóo anuncia un "visado por puntos" para migrantes que primará conocer la cultura española y el origen

Feijóo afirma que el Gobierno se quita a la inmigración de encima, la trocea

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado que cuando gobierne pondrá en marcha un "visado por puntos" que primará a quienes trabajen en sectores con déficit de mano de obra, conozcan mejor la cultura española y procedan de países cuyos gobiernos se hayan comprometido con la política migratoria de España.

En el acto con el que el PP ha puesto fin en el Teatro Circo de Murcia al cónclave celebrado este fin de semana por todos los presidentes regionales de su formación, Núñez Feijóo ha defendido un nuevo modelo de visado, del que no disfrutarán los procedentes de países "que no se comprometan a mantener el orden".

"La inmigración es un desafío que hay que afrontar porque, si no, alienta la xenofobia", ha dicho el líder de los populares que ha subrayado que "no va a renunciar a controlar las fronteras, son nuestras fronteras y es la soberanía de nuestra nación".

Los migrantes, una oportunidad para españa

Según Feijóo, la inmigración bien gestionada es una oportunidad para España, y el PP defiende que el inmigrante "es un ser humano que debe ser tratado con derechos y deberes. Ni es una víctima que no es responsable de sus actos como dice el PSOE, ni un delincuente como dice Vox", ha clamado.

"La solución no es ni regularizarlos a todos ni echarlos a todos, sino poner orden y aplicar la legalidad", ha dicho el presidente del PP, quien ha defendido la "tolerancia cero" con el delito y la expulsión de quienes cometan delitos graves o sean reincidentes, aunque sean leves.

Ha añadido que "del mismo modo que quien venga a quebrantar las normas encontrará la firmeza de la ley, quien venga a trabajar tiene que ser acogido", y ha opinado que "incentivar la vía legal es la mejor forma de desincentivar la vía ilegal".

También ha puesto el acento en que la política migratoria del PP se basa en el principio de que "contribuir es la condición para permanecer" porque, en su opinión, "el sistema actual no es razonable".

En ese sentido, ha condicionado la percepción de ayudas económicas a la búsqueda activa de empleo porque "es un sinsentido que cualquier inmigrante irregular se empadrone y pueda pedir el ingreso mínimo vital".

Sobre Begoña Gómez: "quien no tiene nada que ocultar no se esconde"

Núñez Feijóo también se ha referido a la no asistencia de Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al juzgado donde había sido citada por el juez Peinado y ha remarcado que "quien no tiene nada que ocultar no se esconde".

Después de lo que se vio este sábado, ha dicho, "resulta" que el hermano del presidente (David Sánchez) "no era el único que se ocultaba en La Moncloa".

El líder del PP se ha mostrado "orgulloso" de vivir en un país "donde la justicia no hace distinciones entre los ciudadanos y hace valer la igualdad ante la ley" y ha reiterado su respeto a la labor de los jueces y tribunales y su independencia.

Ha agregado que España vive en el "acuario de los escándalos del señor Sánchez" y ha pronosticado que el presidente del Gobierno "va a acabar mal".

Se ha referido además a los socios del Ejecutivo para preguntarse cómo quieren acabar y si lo harán peor que Sánchez.