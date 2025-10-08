COPE
Feijóo anuncia que Sánchez será citado este mes de octubre en la comisión del Senado que investiga el caso Koldo

"Hoy se acabó la huida", ha apuntado el líder del PP en el cara a cara entre ambos en la sesión de control al Gobierno del Congreso

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante la sesión de control al gobierno celebrada este miércoles en el Congreso

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado este miércoles que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, será citado para comparecer este mismo mes de octubre ante la comisión de investigación del Senado del caso Koldo.

"Hoy se acabó la huida", ha apuntado el líder del PP en el cara a cara entre ambos en la sesión de control al Gobierno del Congreso, en la que ha afirmado que el problema del presidente no es que "esté rodeado de corrupción" sino que es "imposible haber delinquido sin él".

Sánchez será citado esta mañana, ha detallado el líder del PP, y "estará en el mes de octubre en la comisión" del Senado

