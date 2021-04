Del puñetazo a Rajoy a la "guillotina": Herrera repasa todas las llamadas a la violencia de la izquierda

Las elecciones a la Comunidad de Madrid están cobrando una 'trascendencia' que analistas como el presentador de 'Herrera en COPE' Carlos Herrera consideran “un ensayo general” de que serán las próximas elecciones generales. “Vamos a ver qué clase de juegos que se han puesto en marcha y ensayado ahora en Madrid, se usarán entonces”.

Concretamente, el resurgir del fascismo y de la extrema derecha, parece ser la consigna recurrente de la izquierda para esta campaña. Este mismo lunes el candidato de Unidas Podemos a la presidencia madrileña, Pablo Iglesias, afirmaba que el fascismo "formaba parte del proyecto de Isabel Díaz Ayuso".

En esta línea Adriana Lastra, vicesecretaria general del PSOE responsabilizaba a PP y Vox de "blanquear" y "alimentar el discurso del odio que luego derivaba en episodios como las amenazas recibidas por el líder de Podemos, Pablo Iglesias, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la directora general de la Guarida Civil, María Gámez".

Es tal la sobreactuacion y victimismo de PSOE y de Podemos que la gente ha detectado el tufo electoral

“SOBREACTUACIÓN Y VICTIMISMO”

Lastra hacía referencia a las cartas que recibieron los tres con cartuchos de bala en su interior. “Es tal la sobreactuacion y victimismo de PSOE y de Podemos que la gente ha detectado el tufo electoral”, opinaba Carlos Herrera. “El colmo es el que ha protagonizado la ministra que iba de discreta,Reyes Maroto, a la que un desequilibradole ha enviado una navaja aparentemente ensangrentada con remite. Y la ministra buscando a los periodistas llamando al voto porque según dice todos estamos amenazados de muerte sino paramos a Vox en las urnas". Es decir, "culpando directamente a Vox de haberle enviado esa navaja”.

EL “JUEGO LIMPIO” DE RAJOY ANTE LAS AMENAZAS

Cada día, ha recordado el comunicador “se reciben en organismos oficiales y partidos políticos sobres extraños y nadie lo considera violencia política, se detectan, denuncian y ya está. En una campaña electoral, a Mariano Rajoy le dieron un puñetazo y le rompieron las gafas y escuchar lo que dijo entonces Rajoy es un ejemplo de serenidad, de juego limpio, sobre todo si lo comparamos con estas plañideras. La diferencia entre Rajoy e Iglesias es abismal. Lo extraño es que Gabillondo haya decido ponerse al lado de Iglesias cuando lo que resultaría natural en él sería adoptar la posición de Rajoy”.

Iba a pedir unas gafas nuevas a los #ReyesMagos, pero me dicen que ya las han encontrado ???? pic.twitter.com/zxBXlm1xFD — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) December 18, 2015

En su opinión, la “victimización” de PSOE y Podemos es “interesada, persigue crear tensión en una campaña que no va como les gustaría, y justificar un cordón sanitario a los de Vox”.

La campaña de “victimización” de PSOE y Podemos es “interesada, persigue crear tensión

“RATA Y CHEPUDO” VS 'GUILLOTINA'

La pasada semana Pablo Iglesias se quejaba ante los medios de que la “ultraderecha”, fuera al “ataque personal” llamándole “rata y chepudo”, algo que ha contestado este mismo martes Carlos Herrera recordándole algunas 'citas' que han dicho tanto él como sus 'colegas' de Podemos en los últimos años, en los que 'la guillotina aparece mucho” y que ponen en evidencia las palabras de Lastra al hablar de ese “discurso del odio" que precisamente "alimenta la extrema derecha y el PP”.

Es el caso de Irene Montero, “la ministra 'nini' del Gobierno, amenazaba al Rey Felipe VI en 2016 con llevarlo a la guillotina y con “echarlo a los tiburones”.

Fuente okdiario





Pablo Soto, que ha dimitido como concejal de Más Madrid por un presunto caso de acoso sexual, había publicado en su su perfil de Twitter algunos tuits en los que deseaba la muerte de políticos del PP, entre ellos al ex alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón: "Yo no puedo aseguraros que por torturar y matar a Gallardón se vaya a cambiar toda esta historia, pero por probar no perdemos nada. Y para mi próximo truco necesitaré una guillotina, una plaza pública y a Gallardón".





Fuente: El Español

En la misma red social en 2013, Jorge García Castaño, concejal electo de Ahora Madrid decía: “Compañeras, creo que ha llegado el día de empalar a Toni Cantó”.

Fuente Abc





Un año antes, el mismo Pablo Iglesias afirmaba: “el alcalde de Leganés: 4 sueldos, 2 viviendas y mucha cara. Hacen falta más recortes sí...pero con guillotina”.

Alcalde de Leganés: 4 sueldos, 2 viviendas y mucha cara. Hacen falta más recortes sí...pero con guillotina — Pablo Iglesias ?? (@PabloIglesias) June 2, 2012





Para Carlos Herrera este discurso responde a una mentalidad clara “si ellos no ganan, la democracia no vale y toda hostilidad es legítima” y se ha preguntado cómo pueden permitirse llamar fascistas a los demás, como a Ana Rosa Quintana a la que el propio Iglesias ha tachado de "portavoz mediática de la ultraderecha" .

SEÑALAMIENTOS

Precisamente sobre este asunto ha escrito la líder de Ciudadanos Inés Arrimadas, en su cuenta de Twitter. Pablo Iglesias "detesta a la prensa libre y está obsesionado por controlar a los medios porque sabe que son un pilar de nuestra democracia. Todo mi apoyo a los periodistas que, como Ana Rosa Quintana, están sufriendo su campaña de acoso. El populismo no se saldrá con la suya".

"No es la primera vez que Podemos ataca a periodistas, medios de comunicación o usa campañas de intoxicación para tapar sus problemas orgánicos, legales y de coherencia entre lo que dicen y lo que hacen. Pero sí es la primera vez que un partido de Gobierno organiza verdaderas cacerías de periodistas y medios de comunicación", advierte la formación que lidera Inés Arrimadas.

"Algunos destacados ejemplos son Esteban Urreiztieta, Vicente Vallés, José María Olmo, Eduardo Inda, Antonio García Ferreras, Francisco Marhuenda, Joaquín Mansó, Ana Pastor, Ana Terradillos, Susana Griso, Ana Rosa Quintana, Chapu Apaolaza, Carlos Herrera, Jorge Bustos, Carlos Alsina y un largo e inconcluso etcétera. Medios en la diana de Podemos son 'El Mundo', laSexta, Antena 3, El Confidencial, COPE, Ok Diario u Onda Cero", detalla la formación naranja.

Sánchez "no ha desautorizado estos ataques"

"DUDOSA" RELACIÓN DE PODEMOS CON LA LIBERTAD DE PRENSA

"¿Piensa el Gobierno desautorizar este tipo de mensajes realizados por uno de sus socios de gobierno? ¿Ratifica el Gobierno su compromiso inquebrantable con la libertad de prensa?", pregunta también la formación naranja, que recuerda que el presidente Sánchez "no ha desautorizado estos ataques" y mantiene en el Ejecutivo a un partido que tiene "una relación de dudosa calidad democrática con la libertad de prensa y el ejercicio de los profesionales de la información".

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha calificado de "indignante" que Unidas Podemos "se dedique a hacer vídeos señalando directamente a determinados periodistas". "No hay democracia ni libertad sin prensa libre, sin periodistas que puedan hacer su trabajo en condiciones de tranquilidad, sin ser señalados y humillados por nada menos que un partido de gobierno", ha dicho en una rueda de prensa.