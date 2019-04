La extravagante comparación de Errejón para definir a Vox

El candidato de Más Madrid a la Comunidad, Íñigo Errejón, ve a Vox como una "cosa común y típica" que "todo el mundo" ha conocido en su barrio, en el colegio o en el trabajo: "Vox es ese compañero acusica que es muy feroz con el que está fastidiado y es el más débil y le hace la pelota al que es más fuerte".

"Eso no es 'antiestablishment', eso es ser un cobardica", ha lanzado en una entrevista concedida a Europa Press, donde ha recordado que lo primero que ha hecho cuando ha llegado a Andalucía ha sido "reducir los impuestos a los multimillonarios y subir el dinero de las guarderías públicas". "¿Hay algo de rompedor o de 'antiestablishment' en hacer la pelota a los multimillonarios o en poner las cosas difíciles a las familias trabajadoras que necesitan una escuela infantil? Es el cobardica de toda la vida", ha insistido Errejón a la pregunta de si considera que Vox es populista.

Errejón: "Vox en realidad es algo muy típico, algo que hemos conocido en el barrio o en el patio del colegio. Es ese compañero acusica que es feroz con el más débil y que le hace la pelota al más fuerte. Eso no es 'antiestablishment', es ser un cobardica" https://t.co/nCnkVABRTy pic.twitter.com/Yx31LoYNTD — Europa Press (@europapress) 7 de abril de 2019

En su opinión, la etiqueta de populista "sirve poco para discutir la política española" en estos momentos, respondiendo así a los que también se refieren a él con este calificativo. No obstante, sí que cree que se tiene que recuperar "la noción de ser un pueblo" pero "no una cosa que lo diga la Constitución o el Estatuto de Madrid, que también es interesante". "Ser un pueblo es tener un afecto compartido, es decir, no solo estamos unidos por el Código Civil o Penal, tenemos que estar unidos por un lazo, yo propongo el no insultar a nadie, al que viene de fuera o tiene la piel más oscura o habla en otro idioma. Es estar unido en una idea de solidaridad, vamos a cuidar de los nuestros, si eres madrileño te vamos a cuidar", ha sostenido.

Según ha explicado Errejón, es una "idea de un cierto amor cívico". "Queremos cuidarnos y estar orgullosos de Madrid", una región "cada vez mas feminista, que avanza, hacia la transición ecológica".