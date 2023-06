Expertos sitúan a la agencia andaluza Hello Monday entre las diez más importantes de España

SEVILLA, 17 (EUROPAPRESS)

La agencia andaluza Hello Monday ha sido catalogada como la mejor agencia influencer marketing de la región según un reciente estudio realizado a expertos del sector por el diario ElPublicista, que la sitúa en el séptimo puesto del 'Top10' nacional.

El negocio de la agencia, impulsada por dos jóvenes sevillanos y con sede en la capital hispalense, se centra especialmente en "potenciar marca, generando conexiones auténticas con audiencias relevantes y te llevamos al siguiente nivel en el mundo del marketing influencer", según han detallado sus fundadores, Juan Romero de Terry y Willy Vázquez, a través de un comunicado.

Hello Monday destaca entre sus hitos campañas con más de un millón de comentarios, récord de 70.000 eguidores nuevos para una marca en un día y más de medio millar de campañas con influencers.

"Ayudamos a marcas a destacar en el mundo digital a través de acciones impactantes con los influencers más populares, generando autenticidad, alcance y resultados medibles", han asegurado los creadores.

Desde la entidad han puesto de relieve que Hello Monday se encuentra en el TOP52 de las mejores agencias de Marketing Digital de España, según los usuarios de Google de 2022. Este estudio, publicadopor la Escuela Europea de Empresa, coloca a Hello Monday como la octava agencia más importante de España, gracias a las valoraciones medias y el total de opiniones registradas por los usuarios en Google My Business.

Verse App, Goiko, My EuropCar, Primor, Nomading Camp, Cruzcampo, Atresmedia, PC Componentes, Civitatis o Manolo Blakes son algunas de las marcas que han confiado en Hello Monday. A esta lista se suman un "gran elenco" de futbolistas, actores, influencers y demás personalidades entre las que se encuentran Josep Pedrerol, Borja Iglesias, Ale Galán, Antonio Lobato, Anabel Pantoja, Daniel Illescas, Adri Contreras o Alex Roca.