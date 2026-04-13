La expareja de Koldo no reconoce los mensajes sobre las "chistorras" y dice que el PSOE siempre pagaba en efectivo

Patricia Uriz, la expareja del exasesor Koldo García, ha asegurado este jueves en el Tribunal Supremo que el PSOE era "muy rígido" con los reintegros de gastos de su entonces pareja y del exministro José Luis Ábalos. "Ferraz solo pagaba si existían los tickets y siempre reembolsaba en efectivo"

Uriz, investigada en la parte del caso Koldo que instruye la Audiencia Nacional, ha respondido únicamente al interrogatorio de la abogada de su expareja, que también es la suya, como ocurrió asimismo con el hermano del exasesor Joseba García.

En su declaración, la mujer ha explicado que el PSOE solo reembolsaba los gastos del exministro y su ex asesor si existían tickets y que, de hecho, en alguna ocasión que Koldo los perdió se quedó sin recuperar ese dinero.

"Ferraz solo pagaba bajo ticket. Era muy rígido. Me decía (Koldo) que sino había ticket ni intentara pasarlo", ha manifestado la testigo, cuya imagen no ha salido en pantalla tras acordarlo el tribunal a petición suya.

Ha explicado que a veces ayudaba a Koldo a hacer la hoja de excel para meter los gastos del PSOE, aunque no sabe qué cantidad era la que más tarde pagaba el partido. "No hacía control de lo que pagaba Ferraz. Yo creo que pagaba sobre lo que le presentaba Koldo pero no lo se", ha señalado la testigo, que ha subrayado que Ferraz pagaba con "billetes de todo tipo" y "siempre fue en efectivo