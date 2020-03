El PP evita pedir dimisiones y cree que el Gobierno se está retratando solo

El Partido Popular sigue midiendo cuidadosamente los pasos que está dando en esta crisis del coronavirus. La estrategia de los populares pasa por seguir combinando la lealtad al Gobierno (aprobando sus decretos en el Congreso), con la crítica a una gestión desastrosa, dicen.

Esta semana los populares han subido el tono ante la falta de planificación del Gobierno. “Una cosa es que ayudemos, y otra cosa es que no podamos decir lo que está mal”, apuntan. Y es que, el último episodio conocido estos días, el de los test fallidos, demuestra que las cosas se están haciendo “tarde y mal”.

¿CUÁL ES EL PLAN PARA EL PICO DE CONTAGIOS?

El PP achaca estos pésimos resultados a que el Gobierno está teniendo una actitud reactiva, en lugar de proactiva, y se pregunta: ¿cuál es el plan para cuando llegue el pico de contagios?. Los populares sitúan ese pico en la segunda o tercera semana de abril, mucho más tarde de lo que augura el Ejecutivo. Habrá que prorrogar por tanto, el estado de alarma, apuntan.

Pero, a pesar de todo, en Génova prefieren no exigir dimisiones de manera inmediata. “Tiempo habrá de pedir responsabilidades si es necesario”, dicen. Y es que, los populares no quieren pasarse de la raya, no quieren sobreactuar, porque saben que la opinión pública se volvería en su contra, y es que, lo que está en juego es la vida de las personas. Además, en el PP consideran que el Gobierno “se está retratando por sí solo”, está demostrando su incapacidad y todos los españoles lo están viendo.