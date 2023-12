Estas son cinco imágenes que cerraron el discurso del Rey: Este es el detalle que tienen en común

Muy contundente se mostraba el Rey anoche en su defensa de la Constitución y la unidad de España. En estos dos puntos clave ha centrado el monarca su tradicional discurso de Nochebuena.

Casi trece minutos en los que Felipe VI llegó a mencionar en numerosas ocasiones estas dos palabras: Constitución y España, en clara referencia a la amnistía y en un momento clave en el que la Carta Magna cumple 45 años. “Fuera del respeto a la Constitución no hay democracia ni convivencia posibles; no hay libertades sino imposición; no hay ley, sino arbitrariedad", señalaba con firmeza.

Como viene siendo habitual, los detalles que rodean al mensaje cuentany se estudian al milímetro. En esta ocasión el Rey con traje azul marino, camisa blanca de rayas finas y corbata con motivos geométricos en tonos azules, ha estado acompañado de las banderas de España y Europa y de una fotografía enmarcada del momento en el que los Reyes y la Infanta Sofía aplauden a la Princesa de Asturias al jurar la Constitución en su 18 cumpleaños el pasado 31 de octubre.

También se ha podido ver el Misterio con el Nacimiento del Niño Jesús, la Virgen María y San José, de la colección privada.

A la izquierda del Rey dos libros: 'El Museo del Prado' y 'Obras maestras. Colecciones reales', además de un árbol de Navidad. Las paredes del Salón de Audiencias han estado decoradas por dos cuadros de la colección de Patrimonio Nacional, habituales en este espacio.

Diez mensajes de Nochebuena desde que es Rey y la mayoría han tenido lugar desde el Salón de Audiencias del Palacio de la Zarzuela, el espacio más vinculado con su actividad en la sede de la Jefatura del Estado.

Cinco imágenes para el recuerdo

Una vez finalizado el discurso, Felipe VI se ha despedido felicitando la Navidad en las lenguas españolas cooficiales, y sobre el Himno Nacional cinco imágenes que han puesto el broche de oro al mensaje y que muestran todas ellas una Familia Real muy cercana saludando a ciudadanos. ¿Cuáles son?

1.- La jura de la Constitución de la princesa Leonor.En ella se puede ver a la Princesa de Asturias con ciudadanos en la calle tras el acto de juramento de la Constitución Española. Un acontecimiento en el que la joven llamada a ser futura jefa de Estado se comprometía con las normas que rigen el Estado de Derecho, con el Estado de las Autonomías y con los derechos de los ciudadanos.

La Princesa Leonor juraba la Constitución en su mayoría de edad y ante el mismo escenario en el que su padre lo hizo el 30 de enero de 1986, el Salón de Sesiones del Congreso, y ante el mismo ejemplar de la Carta Magna que utilizó Felipe de Borbón, aunque se le añadía un encarte con dos artículos modificados desde entonces.





2.- La Infanta Sofía saludando en las gradas a los aficionados que asistieron a la final del Mundial Femenino en el Accord Stadium de Sidney (Australia).





3.- En la instantánea se ve a la Reina saludando y apoyando a los vecinos afectados por el incendio forestal en Tenerife que se declaró el pasado mes de agosto y que llegó a afectar a más 14.000 hectáreas, unos 90 kilómetros, con doce municipios afectados.





4.- En la imagen se puede ver al monarca con ciudadanos en la calle a su llegada al Monasterio de Yuste (Cáceres) en la entrega del Premio Europeo Carlos V. Felipe V saludó a los pequeños presentes chocando a la mano con ellos.





5.- Por último, a todas estas imágenes se ha unido una quinta, en la que los Reyes no aparecen saludando a los ciudadanos. En esta ocasión saludan a los presentes a su salida de la Embajada de España en Reino Unido con motivo de la coronación de Carlos III en Londres, el pasado 9 de mayo de 2023.





Sin duda la Princesa Leonor ha sido una de las protagonistas del discurso del Rey. Sobre ella y su jura de la Constitución el pasado mes de octubre hablaba Carlos Herrera en su monólogo:

