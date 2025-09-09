COPE
Estados Unidos plantea cancelar el visado de Zapatero por sus gestiones en Venezuela

El subsecretario de Estado ha sugerido esta medida contra el expresidente por su cercanía con el chavismo

El expresidente del Gobierno de España José Luis Rodríguez Zapatero con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro

Redacción digital

Madrid - Publicado el - Actualizado

1 min lectura

Washington ha endurecido su postura hacia el expresidente, José Luis Rodríguez Zapatero debido a sus gestiones con el chavismo, tal y como señala el ABC el corresponsal en Washington, David Alandete

De esta manera, este mismo lunes, Christopher Landau, subsecretario de Estado y segundo al mando en la diplomacia estadounidense, dejó entrever en un mensaje publicado en redes sociales la posibilidad de retirar  al expresidente español el visado de entrada a EE. UU. 

"Con ironía", explica Alandete el diplomático acompañó la insinuación con una imagen bajo el título de 'El quitavisas', un recurso que recuerda,  se ha convertido en una marca característica de la diplomacia de Donald Trump: emplear la entrada a Estados Unidos como herramienta de presión política. El término evoca la famosa señal luminosa de los cómics de Batman, conocida como la “batiseñal”.  

