Estados Unidos plantea cancelar el visado de Zapatero por sus gestiones en Venezuela

Washington ha endurecido su postura hacia el expresidente, José Luis Rodríguez Zapatero debido a sus gestiones con el chavismo, tal y como señala el ABC el corresponsal en Washington, David Alandete.

De esta manera, este mismo lunes, Christopher Landau, subsecretario de Estado y segundo al mando en la diplomacia estadounidense, dejó entrever en un mensaje publicado en redes sociales la posibilidad de retirar al expresidente español el visado de entrada a EE. UU.

"Con ironía", explica Alandete el diplomático acompañó la insinuación con una imagen bajo el título de 'El quitavisas', un recurso que recuerda, se ha convertido en una marca característica de la diplomacia de Donald Trump: emplear la entrada a Estados Unidos como herramienta de presión política. El término evoca la famosa señal luminosa de los cómics de Batman, conocida como la “batiseñal”.