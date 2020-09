Espinosa de los Monteros deja en evidencia a Dina Bousselham por esta noticia sobre las relaciones en Vox

Es de sobra conocido que la convivencia entre Vox y Unidas Podemos en el escenario político español es bastante tensa. Las ‘pullas’ y recriminaciones desde un partido hacia el otro son una constante, que incluso se ha trasladado ya a los medios. La culpa la tiene el periódico fundado por la ex asesora de Pablo Iglesias, Dina Bousselham: ‘La Última Hora’.

Conocido por su afinidad con respecto a Pablo Iglesias y el resto de integrantes de Podemos, los artículos beligerantes con Vox como epicentro están a la orden del día en este diario. La última acusación hacia el partido liderado por Santiago Abascal ha provocado incluso la salida al paso en público de uno de los pesos pesados de la formación: Iván Espinosa de los Monteros.

Así habla el periódico de Dina Bousselham sobre Vox

El texto en cuestión que ha molestado lo suyo al portavoz en el Congreso de Vox lleva por título “La ruptura de Abascal con Espinosa de los Monteros y Monasterio (esposa del primero)”. El subtítulo dice así: “La última 'víctima' del ala más franquista de Vox ha sido Rocío Monasterio, apartada de la primera línea de la formación desde que salió a la luz el escándalo de las firmas en proyectos de arquitectura sin titulación”.

“Parece que el poder del sector más franquista de Vox se impone en la pelea”, se esgrime en el primer párrafo. Después de contar que Espinosa y Monasterio han sido supuestamente desplazados por Abascal, también se afirma: “El ala liberal-conservadora en materia económica, más cercana al Partido Popular, se queda sin peso ni visibilidad pública, reduciéndose a las pocas intervenciones que emiten en el Congreso y apenas acaparando escasos minutos en las tertulias televisivas”.

“Macarena Olona y Rocío de Meer son las que les han sustituido, dos figuras altamente radicalizadas de la parte franquista más nostálgica. Estas diputadas parecen acaparar más focos mediáticos, tanto por sus polémicas declaraciones –que no dudan en verter ni en el Congreso ni en los medios de comunicación– como por su oposición 'dura' contra el Gobierno”, se expone también.

Para sentenciar: “De esta manera, el proyecto nacionalista de Abascal se ve reforzado a la interna del partido. Han vaciado el plan económico, ya escaso, para asentar el españolismo más patriotero, el discurso de eslóganes polémicos y los símbolos de un pasado para, en palabras del presidente de la formación, enfrentar ‘el peor gobierno en 80 años’, incluyendo la dictadura”.

Espinosa de los Monteros deja en evidencia a Dina Bousselham

Tras conocer la existencia de esta información, Espinosa de los Monteros no ha dudado en hacer uso de su perfil en Twitter para desmentirla por completo. “Mira Dina, esto no es Podemos. Aquí no hay tríos, geometría variable entre parejas, ni rupturas donde se castiga a unas ex a las últimas filas, y se premia a otras con una web de #fakenews como la tuya. Esto es un partido serio, donde además nos llevamos todos bien. #EstoEsVox”, ha sido su mensaje.

Mira Dina, esto no es Podemos. Aquí no hay tríos, geometría variable entre parejas, ni rupturas donde se castiga a unas ex a las últimas filas, y se premia a otras con una web de #fakenews como la tuya. Esto es un partido serio, donde además nos llevamos todos bien. #EstoEsVoxhttps://t.co/eFLm3cJJlL — Iván Espinosa de los Monteros (@ivanedlm) September 13, 2020

Nada más lanzar estas palabras, muchos tuiteros se han dedicado a aplaudir al portavoz parlamentario de Vox, que ha vuelto a provocar un momento más que sonrojante protagonizado por el periódico de Dina Bousselham.