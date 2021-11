España comunica a Europol la nueva modalidad delictiva en el tráfico de inmigrantes

La Policía constata en los informes elaborados tras la entrada el pasado viernes de una veintena de inmigrantes irregulares burlando los dispositivos de seguridad del aeropuerto de Palma de Mallorca, que estamos ante un desembarco planificado y coordinado. Una nueva modalidad, no conocida hasta ahora y del que se planteaban dar cuenta este mismo lunes, según ha sabido COPE, ante la agencia de coordinación policial Europol.

El nuevo fenómeno quedará registrado en los ficheros de datos de EMPACT (European Multidisciplinary Platform Against Criminal Threats), en el apartado referido a tráfico de inmigrantes. En esa plataforma participan, además de Europol, otras agencias europeas como Frontex, Eurojust e incluso la Interpol. Revisar los protocolos de seguridad aeroportuaria implica la intervención de varias agencias como Aesa, Aena o la internacional IATA.

Algunos de los participantes en la invasión de las pistas del aeropuerto mallorquín tras la simulación de una emergencia medica, nos dicen medios al tanto de la investigación, aparecen relacionados con el grupo de Facebook creado el pasado mes de julio en Marruecos. Se pretendía reunir a 40 voluntarios, viajar a Turquía, simular una enfermedad al sobrevolar España y, con la llegada de los servicios sanitarios al avión, aprovechar para huir todos a la carrera. El grupo se denominaba Brooklyn. Medios de aviación civil admiten a COPE que estamos ante “una brecha en la seguridad que hay que solucionar”. Las fuentes policiales consultadas por COPE en la lucha contra las mafias de la inmigración lo tienen claro: “se han organizado a traves de las redes sociales. Es evidente. Al final se reunen en un lugar y llevan a cabo el plan".

Las mismas fuentes recuerdan que la conexión al wifi es la primera demanda de este tipo de inmigrantes. Es el instrumento, además, que les pone en contacto con la familia, los amigos, la organización que les transporta... Tabaco y wifi es lo primero que buscan”, dicen a COPE. Responsables policiales en este combate no creen que estemos ante una nueva modalidad que vaya a crear tendencia: “Esto es un toque de atención, y la verdad es que nos ha pillado con el pie cambiado. No dábamos credibilidad a que algo así pudiera llevarse a cabo". Estas mismas fuentes no creen que vaya a más. “No tiene sentido huir de un país como Marruecos -afirman- para aterrizar en un lugar vallado y enmedio de una isla”.

La autoridad regulatoria en cuestiones de seguridad, la Agencia Española de Seguridad Aerea (AESA), asegura a cope estar aún “pendientes de recibir un informe detallado de la Guardia Civil” sobre lo ocurrido el pasado viernes en el aeropuerto de Son San Joan. Aseguran que “ahí se determinará si lo ocurrido afecta a la seguridad operacional o a la Security (actos de interferencia ilícita). AENA (Agencia Española de Navegación Aerea) es el operador y, por lo tanto, responsable de que se apliquen esos protocolos de seguridad. En esos dispositivos participan las fuerzas y cuerpos de seguridad (Guardia Civil en la zona restringida y Policía Nacional en el resto de las instalaciones).

Creen nuestras fuentes que algunos de los 12 inmigrantes irregulares que aún no han sido localizados podrían haber saltado ya a la península, incluso en ferry (podrían haberlo hecho antes de que se comunicara a los puertos de la isla). De los 12 inmigrantes ya detenidos el menor de ellos nació en el año 2000 y el mayor en 1994. El individuo que se hizo pasar falsamente por enfermo de diabetes consta como nacido en 1997. Todos viajaban con su documento de identidad marroquí, conocido como el Nequa.

Con esa documentación volaban de Casablanca a Estambul. Los medios policiales consultados aclaran que, tanto esta ciudad turca como la capital, Ankara, son puntos habituales de tránsito de la inmigración marroquí irregular con destino a Europa por la llamada ruta de los Balcanes. De Turquía parten hacia Bosnia, Croacia, Eslovenia. Un punto de destino habitual es Bélgica. “Es la elección de los marroquíes con mas posibilidades económicas; los más pobres lo hacen en patera a través del Estrecho”.

Las mismas fuentes advierten: “Hablar de avión-patera es un sarcasmo: la patera implica un riesgo serio para la vida, conduce a la muerte en muchos casos. Nada que ver con volar en clase turista con un billete en el bolsillo”.