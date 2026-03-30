España cierra su espacio aéreo a los aviones implicados en la ofensiva contra Irán

Imagen de la base militar de Rota tras la negativa de Sánchez a cederlas para apoyo a las operaciones contra Irán.

El Gobierno español ha cerrado el espacio aéreo a los vuelos de aviones implicados en la ofensiva militar contra Irán, denominada operación 'Furia Épica' e impulsada por Estados Unidos e Israel. Según han confirmado fuentes del Ejecutivo a Europa Press, esta restricción prohíbe el uso de las bases militares de Rota y Morón para estas misiones y el sobrevuelo del territorio nacional.

La prohibición se extiende a todas las aeronaves militares vinculadas con el conflicto, incluyendo aquellas que despeguen desde bases en otros países como Reino Unido o Francia. Con esta decisión, el Ejecutivo marca distancia de la ofensiva lanzada el 28 de febrero por las fuerzas estadounidenses e israelíes.

Una posición 'firme e inequívoca'

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ya había subrayado la postura de España al afirmar que "no" contempla la posibilidad de que Estados Unidos abandone las bases. "Nosotros pedimos que se respete la posición de España, que es firme, clara e inequívoca en contra de cualquier guerra", aseveró Robles.

Nosotros pedimos que se respete la posición de España, que es firme, clara e inequívoca en contra de cualquier guerra"

Negociaciones en marcha

Esta medida se produce en un contexto en el que el presidente de EEUU, Donald Trump, había respaldado la idea de abandonar las bases de los países de la OTAN que no colaboraran en la protección del estrecho de Ormuz. Sin embargo, el propio Trump ha confirmado este domingo que su Administración está negociando con Irán "tanto directa como indirectamente".

Como muestra de respeto, según palabras del mandatario estadounidense, Teherán ha accedido a permitir el paso de "20 grandes petroleros" a través del estrecho. Esta zona se encontraba bajo un bloqueo de facto impuesto por la República Islámica como represalia por la ofensiva.