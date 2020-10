Errejón compara a Abascal con un "matón de clase" y le advierte de que "España no es país de cobardes"

El portavoz de Más País en el Congreso, Íñigo Errejón, ha advertido a Vox de que ya ha sido derrotado en esta moción de censura porque ha quedado claro que España no teme a "cobardes" como su líder, Santiago Abascal: "España no solo les queda grande sino que no les tiene miedo", ha sentenciado.

En su turno durante el debate de la moción de censura, Errejón ha comparado a Abascal con "el matón de la clase en instituto", alguien "peligroso y amenazante" pero en realidad "lleno de complejos" y el "más cobarde".

Y le ha advertido de que "España no es un país para cobardes", porque "derrotó" a la dictadura, superó tres grandes crisis y ahora está haciendo frente a la pandemia

Tras advertir a Abascal de que "España no les pertenece" y considerar que "la nombran mucho pero la quieren poco" porque "odian a la mitad de España", Errejón se ha dirigido al líder de Vox para advertirle "con mucha calma: Usted no es más español que yo".

Y ha considerado que la moción de censura que Vox ha presentado "no ha sido contra el Gobierno sino contra la España del siglo XXI", y por eso esa moción "ya ha sido derrotada".

Sí ha querido Errejón en cualquier caso mandar otro mensaje al Gobierno, al advertir de que Vox no solo es un peligro porque "arrastra" a las derechas, sino que lo puede ser si pone a los demás "a la defensiva".

Ha apuntado así que el clima social se está "pudriendo" y se generaliza la incertidumbre, y por eso le ha dicho al Ejecutivo que la forma de frenar a Vox no es contestarle en el Congreso sino "acabando con la desigualdad y la intranquilidad de los hogares más humildes". "Porque los reaccionarios solo crecen en las sociedades rotas y con miedo", ha concluido.

Santiago Abascal ha replicado a Errejón que le llama "matón" porque "su convivencia con el machito alfa", en alusión a Pablo Iglesias, "se le hizo muy larga. Y le ha reprochado que hable de patria y de España pero después "comparta grupo parlamentario con los separatistas catalanes (JxCat), valencianos (Compromis) y gallegos (BNG).

Errejón le ha respondido que en lugar de matón saldrá de este debate como el "bufón" de la clase y le ha advertido de que una moción no es fallida sólo porque no tenga votos sino que lo es cuando "no tiene ni votos ni ideas".