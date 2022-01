ERC vuelve a avisar al Gobierno: si pacta la reforma laboral con Cs afectará a futuros pactos

La secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha avisado este lunes al Gobierno central de que si pacta la reforma laboral con Cs afectará a la relación y a posibles pactos futuros entre los republicanos y el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

"Si escogen a Cs o algún otro aliado y la complicidad de la patronal y la CEOE ante formaciones de izquierdas, es evidente que esto afectará a las relaciones, a las confianzas y las complicidades, y estas posibilidades de buscar acuerdos más allá", ha advertido en rueda de prensa.

Cree que si esto ocurre el Gobierno deberá explicar por qué ha preferido aprobar la reforma laboral con la derecha que con las formaciones de izquierdas y progresistas que se abren a negociarla para intentar aportar mejoras.

Pese a que considera que esta reforma se queda corta, ERC defiende que hay margen de mejora y de negociación, pero ha acusado al Gobierno de no querer moverse: "Quien no quiere hacer esfuerzos es el mismo Gobierno del Estado español".

Después de que los sindicatos mayoritarios hayan pedido a ERC que avale la reforma --el secretario general de CC.OO. de Cataluña, Javier Pacheco, ha dicho que sería un error que los republicanos la rechazaran--, Vilalta ha contestado que los sindicatos no son su "enemigo" y que valora el trabajo que han hecho en la negociación.

Sin embargo, ha argumentado que como grupo parlamentario en el Congreso, donde se debe convalidar la reforma, tienen la "obligación y la responsabilidad" de intentar mejorar la norma, y ha argumentado que el error es del Gobierno porque, según ella, no admite ninguna negociación.

MESA DE DIÁLOGO

Sobre la mesa de diálogo, Vilalta ha reiterado que se debe poder celebrar lo antes posible y ha pedido al Gobierno no buscar "excusas" para evitar reunir este espacio, ya que defiende que ambas partes se comprometieron a celebrar un nuevo encuentro a principios de año.

Considera que la mesa de diálogo no se puede supeditar a las eventualidades del calendario ni a agendas partidistas y ha avisado de que, si esto ocurre, puede afectar "negativamente" a las relaciones con el Gobierno.

Además, ha reclamado al Ejecutivo de Pedro Sánchez que presente su propuesta para solucionar el conflicto y ha advertido de que, si no tienen ninguna propuesta, "quedan inhabilitados para poder ser útiles para la ciudadanía".

JUEGOS DE INVIERNO

Preguntada por qué posición tendrá ERC en la consulta sobre la candidatura de los Juegos Olímpicos de Invierno Barcelona-Pirineos 2030, Vilalta ha contestado que lo que harán es escuchar a la ciudadanía del territorio y respetar lo "que decida la gente", de manera que no harán campaña ni a favor ni en contra de la candidatura.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Ha celebrado que se haga una consulta y ha afirmado que lo que quiere ERC es impulsar una estrategia de desarrollo para el Pirineo catalán, y si este territorio considera que los Juegos Olímpicos de Invierno puede favorecer este desarrollo, lo verán como "una oportunidad".

Asimismo, ha rechazado que la candidatura sea conjunta con Aragón y ha replicado las declaraciones del presidente de esta comunidad autónoma, Javier Lambán, que dijo que si no van juntos no habrá candidatura: "Ha verbalizado que o serán conjuntos o no serán. Pues quizás no serán".

PAU JUVILLÀ

Después de que la Mesa del Parlament haya acordado que el pleno de esta semana vote presentar un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo (TS) junto con medidas cautelares contra la decisión de la Junta Electoral Central (JEC) de retirar el acta al diputado de la CUP y secretario tercero de la Mesa, Pau Juvillà, por su inhabilitación por desobediencia, la dirigente de ERC ha reivindicado que "quien debe tener la última palabra en este asunto es el Parlament".

Ha destacado que los partidos soberanistas están trabajando en consenso con Juvillà para defender sus derechos y la soberanía de la Cámara: "Unos tribunales no deberían poder alterar mayorías parlamentarias", y ha insistido en que no se le debería retirar su escaño hasta que haya sentencia firme.