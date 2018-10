ERC pide no "gesticular" ni "vender humo" prometiendo atajos hacia república

El presidente del grupo de ERC en el Parlament, Sergi Sabrià, ha pedido hoy a todas las formaciones independentistas "menos gesticulación y más estrategia", y a "los que tienen prisa" les ha advertido que "quien prometa atajos es un ingenuo o nos engaña" y lo que no hará Esquerra "es vender humo".

Un día después de que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, lanzara un ultimátum al Gobierno de Pedro Sánchez para que presente una propuesta de referéndum antes de noviembre, Sabrià ha protagonizado una intervención contundente en el Debate de Política General del Parlament: "No tenemos la república que anhelamos y no ver esto nos aleja del objetivo, si bien hemos ido más lejos que nunca, y el proceso es irreversible", ha recalcado, antes de añadir que "no hay marcha atrás, estamos en un punto de no retorno".

Según el portavoz republicano, la "represión del Estado" y el hecho de que este último "siga sin querer que el pueblo catalán decida su futuro" comporta que "podamos tardar más tiempo del que quisiéramos y del que habíamos creído" para conseguir la república.

"Sin embargo -ha puntualizado-, no dejaremos de avanzar hasta conseguir el objetivo" y ha querido dejar claro que los de ERC "no prometemos humo sino hechos, somos los que cumplen sus compromisos, nos comprometimos a organizar un referéndum y lo organizamos".

En este punto ha reclamado al conjunto del soberanismo "menos gesticulación y más estrategia" y, en una alusión indirecta a la CUP y a los sectores "que tienen prisa", les ha dicho que "quien promete atajos es un ingenuo o nos engaña".

"ERC no trabaja para los más convencidos sino para todos, porque se trata de hacer realidad un proyecto compartido que cuente con el apoyo de la mayoría de catalanes", ha explicado Sabrià, que ha propuesto la creación de "una mesa política para hablar entre todos los actores que hicieron posible la huelga general del 3 de octubre para marcar un camino y unos objetivos comunes".

"Hay que pactar una estrategia compartida porque cuando somos capaces de grandes consensos es cuando hacemos avanzar el país y somos imparables", ha apuntado al mismo tiempo que indicaba que la finalidad de la independencia "es construir un Estado al servicio de los ciudadanos y no en contra de ellos".

"¡Basta de gesticulaciones de cara a la galería o para los más convencidos! No estamos aquí para ganar unos votos más entre los ya independentistas, tenemos el sueño de construir un país con el apoyo de la mayoría y que sea atractivo para todos", ha recalcado.

El presidente del grupo de ERC ha explicado que su partido asistirá a todas las mesas de negociación con el Estado, pero que "no hay rebajas posibles en el derecho de autodeterminación", lo que conlleva que dirá que 'no' a nuevos estatutos de autonomía o a más dinero de financiación a cambio de renunciar al derecho a decidir.

"ERC -ha dicho- no renunciará a ninguna vía democrática y pacífica, nacimos con este objetivo y no lo abandonaremos hasta verlo conseguido, si bien creemos que la mejor de todas las vías pasa por conseguir que se haga un referéndum en el que se pueda votar con libertad y sea homologable internacionalmente".

Con respecto a los disturbios producidos en los últimos días, Sabrià ha indicado que "somos los de la vía democrática y pacífica, con la cual hemos conseguido el apoyo a la independencia de casi el 50 % de la población catalana, desde el pacifismo y sin violencia", motivo por el que "no compartimos las imágenes del sábado ni del lunes, porque perjudican a un movimiento que es inmenso y nos alejan de la gente".

"No queremos caras tapadas ni porras, condenamos todas las violencias, y defendemos la acción de los Mossos d'Esquadra, aunque también seremos exigentes, porque queremos una policía moderna y que no cometa excesos, y si los comete, que se investiguen sin miedo y se corrijan", ha pedido Sabrià.