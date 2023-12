ERC defiende que Cataluña está preparada para "ganar o perder" un referéndum

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha defendido que en Cataluña están "preparados y preparadas para ganar o para perder un referéndum" y dirigiéndose al Congreso de los Diputados ha preguntado: "¿Y ustedes?".

El diputado de ERC ha lanzado esta cuestión durante el debate para la toma en consideración de la ley de amnistía, una normativa que ha considerado una "solución política" que "salda una deuda" con Cataluña.

Además, tras aludir a la posibilidad de un referéndum ha apuntado que "hace cuatro años un pleno como éste era imposible" para de nuevo volver a preguntarse: "¿Qué pasará de aquí a cuatro años?"

Rufián ha concentrado la mayor parte de su intervención en criticar al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que ha intervenido en el pleno de los Diputados para oponerse a la ley de amnistía.

A la reivindicación de Feijóo sobre las manifestaciones en contra de la amnistía ha replicado Rufián preguntando si el líder del PP comparte que son protestas pacíficas en las que se dice "musulmanes no, Marlaska maricón" o en las que se grita "Irene Montero es una puta".

Al calificativo de corrupción que el líder del PP endosa a la amnistía, el parlamentario de ERC ha opuesto un extenso listado de casos de corrupción que afectaron a los populares.

Para responder a la denuncia de que la amnistía es una mentira premeditada porque no se anunció antes de las elecciones ha recordado "los recortes de la crisis económica, la paga a los funcionarios o a la promesa de que había armas de destrucción masiva en Irak, cuando no había, o que ETA era responsable de los atentados del 11-M, cuando no lo era".

También ha defendido Rufián que la amnistía sí figuraba en el programa electoral de su partido y que en el Congreso se han aprobado muchos pactos que no figuraban en programas electorales.

Además, ha denunciado los problemas de alquiler o la ansiedad que sufren los jóvenes porque, aunque "quizá no se rompe España", ha ironizado, le preocupa "mucho".

Por parte de Sumar ha intervenido la portavoz de los comunes, Aína Vidal, que ha cargado en su intervención contra el PP por su respuesta "absolutamente desproporcionada" contra los dirigentes del 1-O y la judicialización de la política, contra la Corona por "su papel lamentable" y también contra los socialistas, aunque sin mencionarlos, por apoyar la aplicación del 155 a Cataluña.

Ha defendido la ley de amnistía como el instrumento para "bajar la tensión, dejar la época de las porras y la cárcel y las declaraciones unilaterales", es una oportunidad -ha recalcado- "para reivindicar el diálogo y avanzar: esta ley es la tramitación de una nueva era política".

"Llevamos demasiado tiempo atrapados en el tiempo", ha insistido la diputada para defender esta iniciativa, que no supone "el perdón y el olvido", sino que se trata de pasar página a nivel judicial.