ERC contradice a Sánchez y niega que la Constitución vaya a ser "un tope" para la negociación

La portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha negado que la Constitución vaya a ser "un tope" en el debate que se abra en la mesa de negociación entre gobiernos que se ha acordado con el PSOE, pues "las leyes se tienen que adaptar a la democracia y a la voluntad ciudadana, y no viceversa". En una entrevista en Catalunya Ràdio, la dirigente republicana ha sostenido que "las leyes no tienen que servir de excusa para no avanzar o para limitar el progreso de un país o un territorio".

Al ser preguntada por si entendía la Constitución como "un tope" para la negociación, ha dicho: "Nosotros hemos identificado que el terreno de juego, el marco legal, es el ordenamiento jurídico democrático, que va más allá de la Constitución porque son los principios democráticos del derecho, también del derecho internacional(...) La democracia y la voluntad de la ciudadanía van más allá de los marcos legales que tenemos en cada momento".

El consejo nacional de ERC decidió este jueves facilitar la investidura del candidato socialista, Pedro Sánchez, al avalar -casi por unanimidad- el acuerdo sellado por los negociadores republicanos y socialistas para abrir una mesa de negociación entre el Gobierno y la Generalitat, con el objetivo de encauzar el conflicto catalán. Esa mesa, que deberá iniciar sus trabajos en los quince días que sigan a la formación del Ejecutivo estatal, representa una "oportunidad" que "hay que aprovechar", según ha defendido Vilalta.

Aunque el presidente de la Generalitat, Quim Torra, de JxCat, ya ha advertido de que no se siente vinculado al acuerdo cerrado por sus socios de Govern, la portavoz de ERC ha deseado que sea él quien lidere la representación del gobierno catalán en la mesa de negociación. "Creo que no va a haber dudas de que vamos a estar sentados el conjunto del Govern", ha afirmado en declaraciones a la Cadena SER, donde no ha querido opinar sobre si sería posible que la mesa de negociación se constituyera solo con miembros de ERC.

Una mesa en la que, ha precisado, el Govern deberá defender "los grandes consensos de país", que a su entender pasan por el "ejercicio del derecho a la autodeterminación y "el fin de la represión" a través de una amnistía. Con todo, Vilalta ha aseverado que la abstención de ERC en la investidura de Pedro Sánchez "está asegurada", pase lo que pase.