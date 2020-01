ERC y Bildu activan el plan 'anti-tamayazo' para asegurar la investidura de Sánchez

Pedro Sánchez será investido este martes presidente del Gobierno. Pese al ajustado resultado que se prevé en la segunda votación para que el candidato socialista consiga más "síes" que "noes" y, por tanto, la confianza de la Cámara Baja, ERC y Bildu han garantizado que la investidura saldrá adelante pues están dispuestos a cambiar su voto en el caso de que algún diputado socialista rompa la disciplina de voto y se pase al "no" o varios se ausenten.

En la votación del sábado, donde Sánchez necesitaba una mayoría absoluta para ser investido, el líder del PSOE y presidente del Gobierno en funciones cosechó 166 votos a favor. En concreto, a los 120 votos del PSOE, Sánchez sumó 34 de Unidas Podemos --faltó una diputada de En Comú por enfermedad--, los seis del PNV, los tres de Más País-Equo-Compromís y los otros tres de Teruel Existe, Nueva Canarias y Bloque Nacionalista Galego (BNG). El candidato socialista sólo superó por un voto a los rechazos a su investidura, que sumaron 165. En concreto, en el bloque del 'no' se posicionaron los 88 del PP, los 52 de Vox, los 10 de Ciudadanos, los 8 de Junts per Catalunya, los dos de la CUP, los otros dos de Unión del Pueblo Navarro (UPN), uno de Foro Asturias, otro del Partido Regionalista Cántabro (PRC) y uno más de Coalición Canaria. Los otros 18 diputados restantes --los 13 de Esquerra Republicana (ERC) y los cinco de Bildu-- optaron por la abstención.

Con el resultado de la votación del domingo --166 frente a 165-- Sánchez ya saldría investido presidente. Eso sí, siempre y cuando no haya imprevistos de última hora. Dado lo ajustado de la votación --sólo hay un voto de diferencia--, será preciso que no haya más bajas en las filas de los partidarios de la investidura.

En Ferraz están nerviosos por un posible 'tamayazo'; esto es, que algún diputado socialista cambie su voto al "no" o varios no acudan al Pleno como ocurrió en 2003 en la Asamblea de Madrid y que impidió a Simancas convertirse en presidente de la Comunidad. Por ello, la dirección del PSOE ha pedido a sus diputados que duerman en Madrid para no tener "imprevistos" en un eventual viaje hacia la capital.

En el caso de que se produjera un cambio de voto, Bildu y ERC han garantizado en las últimas horas que están dispuestos a que alguno de sus representantes pase al "sí" y evitar así el supuesto tamayazo. Según fuentes de ambos partidos, Esquerra y Bildu ya tienen decididos qué diputados protagonizarían la operación y han estudiado el orden de los apellidos para poder reaccionar sobre la marcha ante eventuales cambios en el sentido del voto. ERC cuenta con 13 diputados y Bildu, con cinco. El representante de Bildu Jon Iñárritu ya adelantó ayer esta operación: "Aplicaremos un plan 'anti-tamayazo' para que no se lleve a cabo ese sabotaje", dijo en declaraciones a Catalunya Ràdio.