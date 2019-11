ERC asegura que no tiene "ningún tipo de prisa" en llegar a acuerdos con el PSOE

El presidente del grupo de ERC en el Parlament y vicesecretario de comunicación, Sergi Sabrià, ha asegurado este sábado que su formación no tiene "ningún tipo de prisa" en llegar a un acuerdo con el PSOE y ha señalado que "nadie podrá responsabilizar a ERC" de unas terceras elecciones.

"Lo fundamental son los acuerdos, no el calendario. No tenemos ningún tipo de prisa. Si no hay acuerdos nadie podrá responsabilizar a ERC de unas terceras elecciones", ha dicho en declaraciones a la prensa.

ERC y PSOE mantuvieron el pasado jueves una reunión para abordar la investidura de Pedro Sánchez, un encuentro en el que, para los republicanos, el PSOE se mostró "receptivo", aunque le piden "movimientos explícitos" que demuestren que "van en serio".

Sabrià también ha quitado hierro a la polémica sobre quién debe acudir a las negociaciones ya que "es lo de menos quién se acaba sentando en la mesa en el día a día" porque "si hay un acuerdo, deberá llevar la rúbrica de los dos presidentes", en referencia al líder del ejecutivo catalán, Quim Torra, y a Sánchez.

"Se ha puesto mucho el foco en quién estaría negociando. Nosotros hemos dicho que debería ser una mesa entre instituciones, de gobierno a gobierno. No es importante en el día a día de esta negociación quién se sienta a la mesa", ha desarrollado.

El debate sobre quién debería participar en la mesa de negociaciones causó polémica en el seno del independentismo después de que el vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, asegurase el miércoles en declaraciones a Ràdio 4 que no es "necesario" que Torra participe en ella.

Por eso, Sabrià ha pedido acabar con esta "polémica falsa que alguien ha creado" porque ha apuntado que un eventual acuerdo deberá llevar la firma de los dos presidentes.

Además, Sabrià ha criticado que las negociaciones con el PSOE vayan "acompañadas de represión", ya que "no es de recibo" que mientras negocian "el Tribunal de Cuentas, el tribunal más politizado de España, esté persiguiendo a 29 catalanes por su supuesta participación en el 1-O".

El Tribunal de Cuentas ha citado al expresidente catalán Carles Puigdemont y al exvicepresidente del Govern Oriol Junqueras para el 28 de enero de 2020 para fijar la liquidación provisional de los gastos ocasionados por el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.

El Tribunal de Cuentas ha citado a las 09.30 horas del próximo 28 de enero a una treintena de exconsellers y altos cargos del Govern en aquellas fechas para "la práctica de la liquidación provisional" en relación con los "gastos y pagos por el referéndum ilegal" del 1-O.

"Exigimos que la represión se pare", ha agregado al respecto Sabrià, que también ha asegurado que los líderes de ERC presos Oriol Junqueras, Carme Forcadell y Raül Romeva les han pedido que sean fuertes y que se mantengan "en sus condiciones y en sus convicciones" a la hora de negociar con el PSOE.