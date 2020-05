El encontronazo de Salvador Illa con un político del PP: "Espectáculos los justos"

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, protagonizó este jueves un rifirrafe con un diputado del PP en la Comisión de Sanidad del Congreso a raíz de un caso particular que le contó el político popular. Un relato que ponía en la mesa a los fallecidos por coronavirus. La pandemia del nuevo COVID-19 originada en la ciudad china de Wuhan ha dejado más de 360.000 víctimas mortales y más de 5,8 millones de personas contagiadas en todo el mundo, batiendo su récord de casos en un día con más de 117.000 contagios en las últimas 24 horas y con Brasil registrando más de 26.000 positivos, según el último balance de la Universidad Johns Hopkins.Una circunstancia que ha cambiado nuestras vidas considerablemente.

En la jornada de hoy, el aumento de casos registrados en las últimas 24 horas contrasta con los dos días anteriores, en los que Estados Unidos había sumado menos de 20.000 positivos y se había quedado en las cifras más bajas desde finales de marzo.

Juan Antonio Callejas, diputado del Partido Popular por Ciudad Real y alcalde de Villamayor de Calatrava, le contó a Illa lo que sucedió en su municipio de origen: “Al poco de comenzar la pandemia murió un vecino nuestro. Su única hija no lo pudo ver ni despedirse, sólo recibió sus cenizas. Se puso en contacto conmigo y me pidió por favor que le hicieran el test. Le escribí personalmente y no recibí ningún tipo de respuestas”, indicaba Callejas. Y el diputado popular continuaba: “Dado que estamos aquí con todas las cámaras, le pido por favor que uso una de ella para dirigirse a ella, que se llama Margarita, para poder pedirle perdón por la gestión tan lamentable que ha hecho su Gobierno”, terminó su intervención Callejas.





El regador regado. O como querer dar un guantazo y que te devuelvan otro con la mano abierta. pic.twitter.com/duYhtvey0T — JuanLu De Paolis (@juanludepaolis) May 28, 2020

En un primer momento, el ministro se remitió a las preguntas que tenía escritas. Sin hacer referencia a la historia del diputado popular. Callejas, visiblemente molesto, le reprochó que “no esperaba esa respuesta” de él y le pidió que se dirigiera a esta ciudadana para “decirle que siente, si siente algo”. Incidió en una réplica de Illa, dado el relato.

La respuesta de Salvador Illa al diputado

El titular de Sanidad no se lo tomó nada bien. Elevó el tono y fue muy rotundo en su respuesta: “No tengo por costumbre manifestar cariño ni consuelo ante las cámaras. Esto tengo que hacerlo en privado. Si usted hubiera asistido a las comparecencias habría visto que en todas las comparecencias al comienzo recuerdo a los fallecidos. Pero espectáculos los justos”, sentenciaba Illa.

El ministro insistía así en que cuando hace alusiones a una persona lo hace en privado y no ante las cámaras. Y continuaba su argumento ante Callejas: “Usted está muy obsesionado en que haya muchas cámaras viéndonos, yo muy poco. Hay ciertas cosas que las hago en privado y ciertas en público. Los sentimientos los sé guardar para mí y los sé expresar y de forma que los tengo que expresar sin hacer espectáculos. Si hubiera seguido mis comparecencias habría visto que en cada una he recordado a las personas que han fallecido”.

Salvador Illa acabó solicitándole al diputado “un poco de altura”, reiterando que no hay que obsesionarse con las cámaras y sí “con combatir el virus”.