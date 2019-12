La encendida defensa de Pérez-Reverte del joven castigado por decir 'Viva España'

El escritor y periodista Arturo Pérez-Reverte se ha mostrado preocupado por la situación del joven castigado por decir "Viva España" durante un acto de la Constitución en un instituto de Marbella. A través de un mensaje en su cuenta de Twitter, compartía así la noticia adelantada por COPE.

El futuro, en efecto, ya está aquí. Lo vamos consiguiendo entre todos, así que empecemos a disfrutarlo como merecemos:https://t.co/8cX1qeuBf1 — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) December 7, 2019

"El futuro, en efecto, ya está aquí. Lo vamos consiguiendo entre todos, así que empecemos a disfrutarlo como merecemos", afirmaba, con su particular tono irónico, el genial escritor.

Un mensaje al que respondía con agradecimiento Joaquín, el protagonista de esta historia, y al que el escritor, que lo confundía con su padre, le mostraba su apoyo y consideración.

Le ruego que me tenga informado. Un abrazo a su hijo. Y por favor, dígale de mi parte que, aunque tuviese a todos los profesores del colegio en contra, incluso aunque perdiera la batalla, él sigue teniendo razón. Y que si es inevitable, vaya al castigo con la cabeza muy alta. — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) December 7, 2019

"Le ruego que me tenga informado. Un abrazo a su hijo. Y por favor, dígale de mi parte que, aunque tuviese a todos los profesores del colegio en contra, incluso aunque perdiera la batalla, él sigue teniendo razón. Y que si es inevitable, vaya al castigo con la cabeza muy alta".

Audio

Durante un acto por el día de la Constitución, los alumnos del instituto Guadaiza leyeron artículos de la Carta Magna. A Joaquín le tocó leer el Artículo 14. La polémica llegó al finalizar su intervención, cuando gritó ¡Buenos días y Viva España! Un gesto que fue aplaudido por la mayoría de los presentes, según ha relatado a COPE.es su padre, Jacinto Requena.

Pero el comentario no hizo ninguna gracia a la profesora Ana Isabel Muñoz, que impartía clase en el aula de Joaquín a la hora en el que se celebraba el acto en el patio del instituto. Por ello, optó por abrirle un parte de convivencia que ella misma redactó: "El alumno encargado de leer un artículo de la Constitución Española con la megafonía del centro dirigido a todo el alumnado que había salido al patio para este acto, se salió del guion acordado entre todos y bajo mi supervisión añadiendo una frase por su cuenta aprovechándose de un espacio común destinado a una actividad del centro con un contenido concreto para lanzar un mensaje particular".

La sanción, de carácter leve tal y como consta en el documento, implica que Joaquín se quedará sin disfrutar del recreo el próximo martes, primer día lectivo tras el Puente de la Constitución y de la Inmaculada. Un hecho que a su padre le parece inadmisible: “Aún no he hablado con la profesora ni con el centro, pero el martes presentaré mis quejas. Me parece inadmisible, sobre todo en el contexto político que estamos viviendo donde se pisotea el nombre de España por todas partes”, lamenta Jacinto.