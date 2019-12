El severo castigo a un alumno por gritar 'Viva España' en un acto de la Constitución

Recibir un parte por parte de tu profesora por gritar ¡Viva España! Parece algo surrealista, pero ha ocurrido este jueves en el instituto ‘Guadaiza’ de la localidad malagueña de Marbella. El protagonista de esta ‘kafkiana’ historia fue Joaquín, un estudiante de Segundo de Bachillerato de 17 años. Con motivo del Día de la Constitución, celebraron un homenaje a la Carta Magna leyendo algunos de sus artículos.

A Joaquín le tocó leer el Artículo 14. La polémica llegó al finalizar su intervención, cuando gritó ¡Buenos días y Viva España! Un gesto que fue aplaudido por la mayoría de los presentes, según ha relatado a COPE.es su padre, Jacinto Requena.

Pero el comentario no hizo ninguna gracia a la profesora Ana Isabel Muñoz, que impartía clase en el aula de Joaquín a la hora en el que se celebraba el acto en el patio del instituto. Por ello, optó por abrirle un parte de convivencia que ella misma redactó: "El alumno encargado de leer un artículo de la Constitución Española con la megafonía del centro dirigido a todo el alumnado que había salido al patio para este acto, se salió del guion acordado entre todos y bajo mi supervisión añadiendo una frase por su cuenta aprovechándose de un espacio común destinado a una actividad del centro con un contenido concreto para lanzar un mensaje particular".

La sanción, de carácter leve tal y como consta en el documento, implica que Joaquín se quedará sin disfrutar del recreo el próximo martes, primer día lectivo tras el Puente de la Constitución y de la Inmaculada. Un hecho que a su padre le parece inadmisible: “Aún no he hablado con la profesora ni con el centro, pero el martes presentaré mis quejas. Me parece inadmisible, sobre todo en el contexto político que estamos viviendo donde se pisotea el nombre de España por todas partes”, lamenta Jacinto.

Jacinto ha añadido que el parte de convivencia fue abierto a instancias del centro cuyo director es de nacionalidad francesa. Una circunstancia que indigna aún más a la familia afectada: “El director se llama Olivier, y le dijo verbalmente a mi hijo que el comentario de ‘Viva España’ podía generar odio. Yo entiendo que el director, si es francés, no tenga la misma sensibilidad por los temas de España, pero esto no puede ser. Si hubiera dicho ‘Arriba España’ sí que tendría connotaciones políticas, pero no es el caso”, argumenta.

Joaquín, según ha relatado su padre, está dolido e indignado por lo ocurrido, ya que nunca antes había tenido problemas con el centro: “Se siente español, pero no está afiliado a ningún partido. Ahora que tanto se habla de proteger a los MENA, también se tiene que tener consideración con los menores españoles y que no sufran ningún perjuicio por gritar ‘Viva España’. Es intolerable”, sentencia Jacinto.