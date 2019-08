Elisenda Paluzie, la activista presidenta de la ANC que dinamita la unión del independentismo

No es uno de los nombres más conocidos del independentismo fuera de Cataluña, pese a que ostenta la dirección de una de las organizaciones que han formado parte de la punta de lanza del proceso catalán. Su nombre es Elisenda Paluzie, y es la presidenta de la Asamblea Nacional Catalana (ANC). En Cataluña, por el contrario, es una de las caras reconocidas del independentismo desde sus inicios, desde el centro del activismo político.

Tras la entrada en prisión de Jordi Sànchez, anterior presidente de la organización independentista, Paluzie fue elegida por el secretariado general para sucederle en el cargo. Aquel día, ya dejó una de sus “perlas”, al proclamar, nada más ser elegida presidenta de la ANC, que por cada “cabeza que cortasen” (en alusión a las entradas en prisión de los líderes separatistas) saldría otra nueva.

Otro gran momento de la señora Paluzie fue la “pillada del micrófono”, en la que un indiscreto micrófono abierto cazó a la presidenta de la ANC insultando a una periodista de Antena 3. Como la periodista no compartía la causa de la ANC y las preguntas no eran cómodas, la presidenta, terminado el acto, despreció de la manera más sincera a la profesional, pero sin darse cuenta de que el micrófono estaba abierto. Así, le dijo a su compañero de la entidad David Fernàndez : “¡Qué desagradable aquella periodista!, ¿de qué medio era? La morena... la española esta... ¡qué pesada, qué pesada! No te voy a dar el titular que quieres, borde...”

Paluzie llama borde a una periodista de Antena3. pic.twitter.com/1U0q5SQgyS — goslum (tolerante con el intolerante) (@goslum) June 20, 2019

Nacida en Barcelona en 1969, Elisenda Paluzie Hernández es economista y profesora titular de Economía de la Universidad de Barcelona desde 2001, además de directora del Centro de Análisis Económico y de las Políticas Sociales (CAEPS) de este centro universitario. Paluzie cuenta con un máster en Economía Internacional y Desarrollo Económico por la universidad de Yale y es doctora en Economía por la UB. También completó su formación en la London School of Economics y en un centro francés que ahora forma parte de la Paris School of Economics.

Vídeo

En 2012 dejó de pertenecer a ERC tras varios años en el Consejo Nacional, pero siempre ha combinado su carrera profesional y académica con el activismo político y social.

Paluzie es hija de una familia de intelectuales de Olot comprometida con independentismo, fue educada en el Liceo Francés y en el árbol familiar tiene pedagogos o astrónomos.

Fue muy crítica con los movimientos posteriores a la “declaración de independencia”, en los que su antigua formación, ERC, optó por una vía más “realista”, en lugar de buscar una alternativa a Puigdemont. Para Paluzie, esto significó un regreso al marco autonómico.

De apariencia fría, los más allegados dicen que es muy sensible... Algo, que por sus recientes polémicas actuaciones, pondremos en duda, al menos, por el momento.