Cs elige a las ejecutivas provinciales con las que lograr "un respaldo social acorde al prestigio de las siglas"

Ciudadanos (Cs) ha celebrado asambleas generales en las ocho provincias andaluzas en la que se han proclamado las nuevas juntas directivas que comandarán sus respectivas ejecutivas provinciales. Los nuevos coordinadores se han comprometido a trabajar para que la formación política tenga "un respaldo social acorde al prestigio de unas siglas que, en su corto espacio de existencia, han demostrado su solvencia a la hora de garantizar la gobernabilidad de las instituciones y acotar el poder de nacionalistas y populistas".

María Jesús Palacios, presidenta de Ciudadanos en Andalucía, se ha mostrado "optimista" de cara al "futuro que tiene por delante la formación", a la vez que ha agradecido el "respaldo y el consenso" cosechado por la práctica totalidad de las candidaturas. Sólo en Sevilla y en Jaén, donde se presentaron dos candidaturas, se tuvo que dilucidar el coordinador mediante el voto de los afiliados, ha destacado la formación política en una nota de prensa.

Por su parte, María José Peña, secretaria de organización y acción institucional de Andalucía, ha detallado que "Ciudadanos es más necesario que nunca en el actual tablero político". "A pesar de que en las últimas elecciones generales los españoles decidieron dar un voto de castigo al bipartidismo, el nacionalismo ha aprovechado la ausencia de mayorías para hacerse fuertes, beneficiándose de la guerra ideológica que libran socialistas y populares, así como un Pedro Sánchez dispuesto a romper cualquier principio constitucional con tal de apoltronarse en el poder. Es en este delicado escenario en el que Ciudadanos será crucial para atraer a sendas formaciones a posiciones centristas y poner el acento en las cuestiones que preocupan a la sociedad, como son educación, justicia, sanidad y trabajo", ha apuntado Peña.

A pesar de no contar con representación en el Congreso de los Diputados, Ciudadanos ha mostrado su "voluntad de hacer política desde las bases y a través de los concejales con los que cuenta el partido a nivel regional, cara visible de un proyecto que vuelve a contar con el empuje de nuevos afiliados y simpatizantes". Por último, Cs también ha mostrado su "preocupación por la deriva" de una legislatura en la que los andaluces tendrán que "pagar la factura" de la investidura de Pedro Sánchez, "abonando con sus impuestos parte de la deuda de Cataluña, el traspaso de la Seguridad Social al País Vasco y financiando la deriva independentista que promueven grupos como Just per Catalunya, ERC, Bildu y PNV".