La economía española a la cabeza del hundimiento mundial según el FMI, entre lo más leído del día

1.- El FMI sitúa a España a la cabeza del hundimiento mundial: perderá el 12,8% del PIB en 2020

España se situará este año, junto con Italia, a la cabeza de las contracciones económicas fruto de la crisis del Covid-19, según las últimas previsiones del Fondo Monetario Internacional (FMI), que estiman una contracción sin precedentes modernos del 12,8% de la economía española. En la actualización de junio de su informe 'Perspectiva Económica Mundial', publicada este miércoles, el organismo con sede en Washington ha rebajado de forma generalizada sus estimaciones para la economía mundial. En el caso de España, la revisión a la baja ha sido de casi cinco puntos porcentuales, en comparación con la contracción del 8% estimada en abril por el Fondo.

2.- Gobierno y agentes sociales, lejos de llegar a un acuerdo sobre los ERTE a menos de una semana

El Gobierno y los agentes sociales han terminado la reunión de esta mañana para prorrogar las condiciones de los ERTE relacionados con el COVID-19 sin acuerdo, pero con el compromiso de seguir negociando esta misma tarde y mantener mañana un nuevo encuentro, según señalan fuentes del diálogo social. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha apuntado en declaraciones en Onda Cero poco después de las 16.00 horas que la reunión, que arrancaba a las 9 de la mañana, ya había terminado sin un acuerdo cerrado y que las partes procedieran iban a realizar ahora las consultas pertinentes.

3.- Herrera: “¿Se está tomando el Gobierno en serio lo de multar a la gente que va sin mascarillas?”

Carlos Herrera ha mostrado su preocupación por los rebrotes y ha avisado a todos aquellos que salen a la calle sin las mascarillas. "Nos confiamos, bajan los contagios, dejamos de confirmarnos y, sobre todo, no hacemos las cosas como las tenemos que hacer o no las hacen todos como las tienen que hacer y entonces evidentemente hay repunte de rebrotes. ¿Hasta qué punto ese rebrote es preocupante o no?¿A partir de qué punto hay que tomar medidas? ¿Hay que poner en marcha un plan si es que lo tiene la administración? Yo no lo sé, pero los rebrotes están ahí", ha señalado en su editorial de este miércoles.

Vídeo

4.- Luis del Val: "La inclusión no se logra cerrando las escuelas especiales, que alguien se lo explique a Celaá"

"La ministra de Educación, tras sufrir un alegre subidón inclusivo, está empeñada en ir cerrando las escuelas especiales", ha afirmado el colaborador de Herrera, que ha dicho que " los padres de los niños discapacitados y, tras las experiencias -casi siempre catastróficas- de llevar a sus hijos a una escuela convencional, encontraron una escuela donde sus hijos avanzaron y aprendieron. Y no eran el tonto ni la tonta de la clase. Porque los niños son ingenuos e inocentes, pero tienen esa crueldad del desconocimiento, y, a las primeras de cambio, al que lleva gafas le llaman gafotas, y al que tienen las orejas grandes orejudo".

Audio

5.- Expósito: “Hay que apostar por la ciencia y por un cambio del sistema sanitario para estar preparados”

El director de 'La Linterna', Ángel Expósito, cuenta cuáles han sido las leccioens que ha aprendido de esta crisis y que han contado algunos profesionales en un evento organizado por la Cátedra por la Diversidad e Igualdad de Oportunidades ante el empleo, cátedra Generali-Universidad Ceu San Pablo, donde el comunicador ha participado. "Llevamos semanas y meses hablando del Gobierno, de cifras, de la pandemia y de las distintas crisis que nos han estallado en la cara, y en los bolsillos. Y creo que hemos hablado poco del futuro. Y menos aún del futuro desde el punto de vista del empleo, de las oportunidades y de las posibilidades de recuperación", ha señalado.