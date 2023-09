Echenique critica a la portavoz de Sumar por no respaldar a Montero tras la rebaja de pena en el caso 'La Manada'

El exdiputado de Unidas Podemos en el Congreso Pablo Echenique ha criticado a la actual portavoz de Sumar en la cámara, Marta Lois, al remarcar que él "jamás se ha puesto de perfil" durante su etapa en la cámara a la hora de apoyar públicamente a una compañera, como es el caso de la ministra de Igualdad Irene Montero.

"He sido portavoz de Podemos casi cuatro años y jamás me he puesto de perfil ante las cientos de veces que los periodistas han intentado que dejara caer a una compañera públicamente. Jamás", ha lanzado en las redes sociales para añadir que vista la actitud de Lois "desde luego que hay estilos diferentes de hacer política".

Echenique ha compartido en un mensaje en 'X', antiguo Twitter, las declaraciones que ayer hizo Lois sobre la rebaja de pena para uno de los condenados del caso de 'La Manada' y manifestar que no iba a entrar en consideraciones sobre la titular de Igualdad, tras ser preguntada sobre si Montero debería dimitir.

Lois explicó a los medios que Sumar lamentaba y no le gustaba la decisión adoptada por el Tribunal Superior de Justicia de Navarra de recudir un año de prisión (de 15 a 14) la pena de cárcel a uno de los condenados por la violación grupal de los Sanfermines de 2016.

Recientemente la líder de Podemos, Ione Belarra, también achacó directamente a la "falta de experiencia" de Lois el "error político" de dejar fuera de las portavocías adjuntas del Congreso a su formación, que pidió revertir dado que es un intento de "silenciar" a la formación.

Este miércoles Sumar reúne a su grupo parlamentario con presencia de la vicepresidenta segunda en funciones, Yolanda Díaz, tras los roces generados por la asignación de estos puestos, que recayeron en 'comunes', Compromís y Chunta en alternancia con Més. Mientras, no figuran en dichos puestos Podemos, IU y Más País.