Echenique, Colau e Irene Montero alaban a Greta Thunberg y Vox la define de forma contundente

La joven activista sueca Greta Thunberg, líder del movimiento juvenil contra la crisis climática, ha acusado este lunes a los jefes de Estado y de Gobierno de no hacer lo suficiente para revertir la crisis climática y les ha avisado de que los jóvenes van a empezar el cambio, "les guste o no".

Ante este mensaje al mundo, el Secretario de Acción de Gobierno, Institucional y Programa de Podemos, Pablo Echenique, reaccionaba celebrando el mensaje de la pequeña activista:

"BRUTAL Greta Thunberg diciéndole a la cara a algunas de las personas más poderosas del mundo la puñetera verdad. Que los intereses de las grandes corporaciones pisotean al tiempo los derechos humanos y el medioambiente. A mí me representa".

BRUTAL @GretaThunberg diciéndole a la cara a algunas de las personas más poderosas del mundo la puñetera verdad. Que los intereses de las grandes corporaciones pisotean al tiempo los derechos humanos y el medioambiente.



A mí @GretaThunberg me representa.

También han mostrado su conformidad con el mensaje de Greta, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y la portavoz de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados, Irene Montero.

Ha sido impresionante escuchar en directo a @GretaThunberg La rabia, indignación y tristeza en sus ojos y voz nos interpela a tods. Hoy en #ClimateActionSummit he visto jefes d Estado avergonzados. Espero q reaccionen y empiecen a devolver el futuro q han robado a nuestrs niña/os

Hoy @GretaThunberg nos ha recordado que ya no es tiempo para la esperanza, es tiempo para la acción.



No podemos traicionar a las futuras generaciones. Debemos estar a la altura y, por eso, hoy hemos propuesto #BlindarElPlaneta en nuestra Constitución.

Y desde la cuenta oficial de Vox lanzaban un mensaje totalmete contrario. Podíamos leer:

“Greta es una impostora: se dedica a viajar a cuerpo de rey por todo el planeta culpándonos de que el 90% del plástico en los océanos sea tirado por asiáticos y africanos. Es la enésima niña marioneta para coaccionar a la sociedad occidental y freírte a regulaciones e impuestos”

Greta es una impostora: se dedica a viajar a cuerpo de rey por todo el planeta culpándonos de que el 90% del plástico en los océanos sea tirado por asiáticos y africanos.



Es la enésima niña marioneta para coaccionar a la sociedad occidental y freírte a regulaciones e impuestos. pic.twitter.com/urHTUAe6Z3 — VOX ?￰゚ヌᄌ (@vox_es) September 23, 2019

¿Cuál es el mensaje de Greta Thunberg?

"Aquí y ahora es donde damos un paso adelante, el cambio viene, les guste o no", dijo Thunberg en el comienzo de la Cumbre de Acción Climática que se celebra hoy en la sede de Naciones Unidas.

"Se están muriendo los ecosistemas, estamos a las puertas de una extinción masiva", agregó la joven activista de 16 años, que acusó a los líderes mundiales de mirar para otro lado o pensar únicamente en el dinero

"Triste y enfadada", con una larga trenza y una blusa rosa, Thunberg arrancó el mensaje de manera personal, asegurando que hoy no debería estar en la ONU hablando en nombre de los jóvenes sino que debería estar en el colegio, al otro lado del océano.

"Me han robado mis sueños, mi infancia con sus palabras vacías", aseguró antes de agregar: "sin embargo, tengo suerte, porque (a diferencia de ella) son muchos los que sufren, los que están muriendo" por culpa del calentamiento global.

La joven activista, que ha inspirado a millones de jóvenes a lo largo y ancho del mundo, insistió en que desde hace más de treinta años "los datos científicos son clarísimos" sobre la crisis climática y sus consecuencias devastadoras.

"Cómo se atreven a mirar para otro lado, a venir aquí a decir que están haciendo suficiente. Dicen que nos escuchan, que entienden la urgencia pero (...) si realmente entendieran la situación no estarían sin hacer nada", dijo antes de apuntar irónicamente: "No quiero creer que no actúan por maldad".

Greta aseguró que la propuesta de reducir la emisiones contaminantes a la mitad para evitar que la temperatura del planeta aumente por encima de 1,5 ºC, no es lo suficientemente ambiciosa.

"No es aceptable para nosotros, porque somos lo que vamos a tener que vivir con estas consecuencias", dijo antes de subrayar: "Nos están fallando a los jóvenes, pero los jóvenes están entendiendo la magnitud de su traición. (...) Las nuevas generaciones están pendientes de ustedes y si nos fallan nunca se lo perdonaremos".