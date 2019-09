Herrera atiza al Gobierno de Sánchez por hacer demagogia con el cadáver de Franco antes de las elecciones

A buen seguro la hipotética inhumación del cadáver de Francisco Franco, y su posterior traslado a otro lugar o no, va a ser una de las noticias más importantes de la semana. Es por eso que Carlos Herrera ha querido emplear buena parte de su monólogo de las 06.00 a hablar sobre el tema: "Hoy previsiblemente decide el Tribunal Supremo sobre los restos de Francisco Franco Bahamonde. Un señor que nació en el siglo XIX, y que murió en el último tercio del siglo XX. De 1975 a aquí hay 44 años, y que hoy condiciona el hecho de dónde esté inhumado condiciona la información y un tribunal como el Supremo y un gobierno (con todos los desafíos que tiene). Esto está enfocado claramente a una baza electoral, porque el cadáver de Franco, que hoy no está en la cabeza de los españoles, es utilizado para luego verter kilos de basura demagógica sobre el tema", apuntillaba Herrera.

El comunicador, asimismo, continuaba criticando las formas con las que pretende actuar el actual gobierno en funciones: "Normalmente, para levantar un cadáver se necesita el permiso de la familia, como es normal y sensato. Para desplazarlo, si dicen que está en patrimonio nacional –algo que tampoco le preocupa a nadie-, tendrás que dar al menos prevalencia a lo que decida la familia. Llevarlo a la nevera, al armario de mi tita, o a una tumba en tal lugar… Bueno, pues el Gobierno además de quererlo levantar de donde está, quiere decirle dónde tiene que enterrarlo a la familia".

"Hoy el Tribunal Supremo decidirá seguramente que se puede vaciar el Valle de los Caídos, pero no sé qué decidirá sobre la inhumación o no en La Almudena. Allí podría haber muchos disturbios de orden público por sus detractores o seguidores, dicen algunos. ¿De verdad?, ¿cuántos ha habido en El Pardo o en el Valle de los Caídos? Estos no están para hacer disturbios públicos ahora mismo. De verdad, que sea una polémica el cadáver de una persona nacida en el siglo XIX ya nos dice cómo están las cosas", zanjaba Carlos Herrera al respecto.