Echenique aplaude las disculpas de Fernando Simón y le ensalza como "hombre feminista"

Pablo Echenique ha comentado las diculpas que Fernando Simón ha protagonizado en su rueda de prensa de esta tarde. El portavoz en el Congreso de Unidas Podemos ha publicado el siguiente mensaje de apoyo en sus redes:

Fernando Simón no sólo ha pedido disculpas, además lo ha hecho de un modo honesto y útil.



Como nos enseña el feminismo, ningún hombre está libre de dejes machistas (porque vivimos en esta sociedad). Ser un hombre feminista no es no tener esos dejes. Es trabajar por eliminarlos. pic.twitter.com/q0cXPiDnny — Pablo Echenique (@pnique) November 3, 2020

"Fernando Simón no sólo ha pedido disculpas, además lo ha hecho de un modo honesto y útil", ha comentado Echenique. "Como nos enseña el feminismo, ningún hombre está libre de dejes machistas (porque vivimos en esta sociedad). Ser un hombre feminista no es no tener esos dejes. Es trabajar por eliminarlos", argumentaba ensalzando la figura del funcioanrio a la de "hombre feminista".

La polémica de Fernando Simón

La última polémica protagonizada por Fernando Simón ha sido la que en concreto ha provocado que el Consejo General de Enfermería denunciara el pasado domingo “comentarios sexistas y denigrantes” de Simón contra las enfermeras.

Fue durante una entrevista que tuvo lugar el pasado viernes a través de YouTube de la mano de los escaladores Iker y Eneko Pou. Una de las preguntas era si le gustaban "las enfermedades infecciosas o las enfermeras infecciosas". La respuesta de Simón fue: "No les preguntaba (a las enfermeras) si eran infecciosas o no, eso se veía unos días después".

Unas palabras que no ha gustado al colectivo, por lo que el Consejo General de Enfermería ha reclamado que pida disculpas en público y ha denunciado estos comentarios de Simón como "sexistas y denigrantes".

FERNANDO SIMÓN se ríe de las enfermeras e insinúa que INFECTAN a los pacientes.



➡️ Vídeo completo: https://t.co/yxTOsyPm0Ppic.twitter.com/tYNkcSFGqM — Estado de Alarma TV (@EstadoDAlarmaTV) November 1, 2020

Las disculpas de Fernando Simón

Esta tarde y antes de hacer una valoración de los últimos datos de covid-19, Fernando Simón ha querido zanjar la polémica.

“Ante una broma muy tonta no fui capaz de responder correctamente y di una respuesta incorrecta”, ha afirmado el director del CCAES en rueda de prensa. A continuación, ha dicho: “Pido disculpas a personas o colectivos que les pudiera molestar las palabras”.

En esa misma línea, Fernando Simón ha defendido que lo siente mal por él mismo, ya que “me sabe mal que el esfuerzo de años de tratar de quitarme de encima ese bagaje de refuerzos aprendidos, frases hechas, nada tiene que ver con mi forma de pensar” y ha lamentado que aún tiene “mucho camino por delante para hacerlo mejor”.

Finalmente ha concluido diciendo que tratará “de no cometer errores de este tipo”.