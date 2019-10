Nueva polémica política en Cataluña a raíz de la decisión del Partido Socialista de Pedro Sánchez e Iceta de abstenerse en la moción de censura que se presentará en los próximos días en el Parlamento de Cataluña contra Quim Torra. Este hecho ha provocado las críticas en redes de la fundadora de UPyD, Rosa Díez.

La portavoz parlamentaria del PSC, Eva Granados, ha anunciado este martes que su formación se abstendrá en la moción de censura que Ciudadanos ha impulsado contra el presidente de la Generalitat, Quim Torra, porque "Cs no es la solución". "Tan evidente es que Torra es el problema de Cataluña, como que Ciudadanos no es la solución. Cataluña necesita un buen gobierno", ha dicho en rueda de prensa en el Parlament.

Para Granados, la única fuerza que puede garantizar un "buen gobierno" que actúe desde "el diálogo y el respeto a la ley" es el PSC, "en ningún caso Ciudadanos". "Igual que confrontamos directamente con la lógica independentista y esa confrontación que está haciendo el Govern de Torra (...) tenemos muy claro que Cs no está haciendo ninguna propuesta constructiva y no es la solución", ha insistido.

Los socialistas rechazan de este modo al llamamiento que tanto Cs como PPC les hizo ayer lunes, día en que se registró la moción de censura, para que se sumaran a la iniciativa. De hecho, este mismo martes, desde las filas populares Alejandro Fernández ha pedido una reunión al líder del PSC, Miquel Iceta, para abordar esta cuestión. Sin embargo, el PSC ya ha anunciado su abstención y, de este modo, se une a comunes y CUP, que ya han anunciado que no apoyarán a Roldán para que sustituya a Torra al frente de la Generalitat.

Este hecho ha tenido mucha repercusión en las redes sociales, donde varios rostros conocidos de la clase política de nuestro país han mostrado su punto de vista sobre esta decisión del PSC. La diputado de UPyD, Rosa Díez, ha publicado el siguiente mensaje en su cuenta de Twitter: "Que dicen los socialistas catalanes que se abstendrán la Moción de Censura contra Torra porque" C's no es la solución". La "neutralidad"entre un demócrata y un golpista es complicidad con el golpista; siempre. O sea, Sánchez, para tu partido España, en Cataluña, tampoco ahora".

A Raíz de estas palabras, los usuarios también han publicado en en el muro de Díez su punto de vista sobre este hecho.

Estamos donde estamos, gracias a ellos, gracias al PSC, se quejan de la situacion, pero parece que no quieren que nada cambie. Está claro que esta moción de censura no va a ninguna parte, pero no puede seguir asi.