El perfil del contratante publica la licitación de las obras para rehabilitar la sede judicial de Aguilar de la Frontera

El plazo para presentar ofertas estará abierto hasta el 13 de mayo y el importe del contrato para reformar el palacio barroco de la localidad cordobesa asciende a 435.897,39 euros

El perfil del contratante de la Junta de Andalucía pública lalicitación de las obras para rehabilitar el palacio barroco que alberga la sede judicial de Aguilar de la Frontera, por un importe de 435.897,39 euros (IVA incluido). Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas desde el 30 de abril y hasta el 13 de mayo de 2024 a las 20.00 horas.

La actuación, con un plazo de ejecución de seis meses, se enmarca en el Plan de Infraestructuras Judiciales 2023–2030 de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública, y será cofinanciadas al 75% con fondos europeos Feader.

Los trabajos se centrarán en eliminar barreras arquitectónicas, mejorar la estructura y la eficiencia energética para adecuar el inmueble a las necesidades de la Administración de Justicia del siglo XXI al tiempo que se conserva un bien patrimonial.

Las ofertas deberán presentarse de manera electrónica en el portal de licitación electrónica de la Junta. La apertura de ofertas será el 22 de mayo a las 9.30 horas.

El partido judicial de Aguilar presta también servicio a las localidades de Moriles y Monturque. El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, que visitó hace unos meses la sede judicial, ha destacado la importancia de invertir no solo en la red de Ciudades de la Justicia de las capitales y ciudades medias sino también en partidos pequeños "para que nadie use la excusa de que un edificio no está en condiciones adecuadas para trasladar el juzgado a otra localidad y dejar sin este servicio a los vecinos".

El consejero también ha incidido en que "por primera vez se destinarán fondos europeos a sedes judiciales", lo que va a permitir actuaciones en diversos edificios judiciales de Andalucía, entre ellos, este del partido judicial de Aguilar de la Frontera.





