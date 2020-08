El dudoso viraje de Iglesias con los policías: de “matones al servicio de los ricos” a "el mejor trato humano"

Pablo Iglesias es noticia en las últimas horas por haber tenido que abandonar Asturias junto a Irene Montero y sus hijos. El acoso sufrido por el vicepresidente segundo del Gobierno y su familia durante las vacaciones que pasaban allí ha generado multitud de comentarios en las últimas horas. Incluidos los del propio líder de Unidas Podemos, que ha utilizado su cuenta de Twitter para opinar sobre lo ocurrido.

Las palabras de Iglesias sobre el acoso en Asturias

Iglesias ha tildado de "grave" lo que está haciendo con su familia "la extrema derecha" tras tener que abandonar sus vacaciones en Asturias y ha exclamado que "no hay derecho a que sus hijos tengan que sufrir las consecuencias y las tareas políticas de sus padres".

Así lo ha expuesto en un hilo ante los insultos e incluso pintadas amenazantes que ha recibido tras conocerse que estaba junto a su pareja, la ministra Irene Montero, y sus tres hijos en la localidad de Felgueres. Unidas Podemos ha denunciado que se trata de un nuevo episodio de acoso a ambos políticos.

Lo que hace a nuestra familia la extrema derecha y ciertos medios es grave, pero hay que poner cada cosa en su contexto. Hay gente que ha pagado con su libertad, con su vida o con torturas defender sus ideas y hacer política. No es nuestro caso. — Pablo Iglesias �� (@PabloIglesias) August 18, 2020

En este sentido, ha señalado que lo que hace a su familia "la extrema derecha y ciertos medios es grave" pero también ha añadido que "hay que poner cada cosa en su contexto", pues hay gente "que ha pagado con su libertad, con su vida o con torturas defender sus ideas y hacer política". "No es nuestro caso", ha sentenciado.

Iglesias ha lanzado también que "no hay derecho" a que sus hijos "tengan sufrir las consecuencias del compromiso y las tareas políticas de sus padres" pero ha asegurado que "el victimismo" no va con él, pues hay millares de niños en situaciones "mucho más vulnerables".

El líder de Podemos ha querido agradecer a todas las personas que le han brindado su apoyo ante este incidente, con mención específica al diputado Enrique Santiago y su familia por ser "los mejores anfitriones" durante su estancia en su casa.

Además, ha destacado la labor de los policías que les escoltan "cumpliendo su labor con la mayor profesionalidad y el mejor trato humano".

"Gracias a toda la gente que nos ha ofrecido su casa. Gracias a todos los que no se dejan intimidar por la ultraderecha y sus medios" ha proseguido Iglesias.

Por último, ha enfatizado que "odio" y "amenazas" de todos aquellos que le han insultado "no frenarán" su trabajo. "El ejemplo de la gente corriente, honesta y valiente que no tiene miedo al fascismo, es para nosotros la mayor motivación para continuar", ha zanjado.

EUROPA PRESS

El dudoso viraje de Iglesias con los policías

Entre todas estas palabras escritas por Iglesias, llama poderosamente la atención la siguiente frase: “Gracias a los policías que nos acompañan cumpliendo su labor con la mayor profesionalidad y el mejor trato humano”.

Las redes sociales no han tardado en recordar que la opinión del político madrileño con respecto a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado era muy distinta hace un tiempo. Tanto es así que, en noviembre de 2012, Iglesias tuiteó lo siguiente: “La policía no protege a la gente, son matones al servicio de los ricos”.

Se trataba del titular de un vídeo-monólogo del líder de Podemos para La Tuerka, que él mismo dejaba claro que “causará polémica”. En el vídeo, tras las imágenes de una detención, aparece Iglesias para pronunciar ante la cámara el discurso que transcribimos a continuación:

“El reportero gráfico al que acabáis de ver cómo detienen debería estar detrás de la cámara a través de la cual me veis a mí. Pero no, está en un calabozo de Moratalaz. Y yo en este momento me pregunto: ¿qué podemos hacer cuándo la Policía miente? En La Tuerka siempre jugamos limpio. Por este programa han pasado hasta tres policías, representantes de todos los partidos… y siempre hemos estado dispuestos a discutir con todos y de todo.

Pero resulta que hoy nos detienen a un reportero gráfico y le acusan de algo tan inverosímil como agredir, él solito, a varios antidisturbios. Un reportero con acreditación visible, con su foto, su nombre y sus apellidos… Por supuesto, a cara descubierta, cargando con varias bolsas para transportar el equipo que, por su cuenta y riesgo, decide enfrentarse a una veintena de antidisturbios en el medio de una carga policial. Muy creíble todo.

Basta ver el vídeo que os hemos puesto para darse cuenta de ello. Me parece indignante. Indignante que agentes de la fuerza pública, a los que pagamos todos, puedan mentir impunemente como veíamos en el vídeo anterior. ¿Sabéis lo que ha pasado? Que nuestro reportero estaba fotografiando cómo apaleaban a la gente. Y la prensa libre, para algunos, es muy incómoda. Los periodistas cortesanos de 13TV o Intereconomía tienen carta blanca para todo […]

Eso sí, si nosotros documentamos que la Policía comete abusos, nos detienen a un reportero y le acusan de atentado a la autoridad. ¿Sabéis lo que creo? Que a los que gobiernan en este país, los pies les huelen a franquismo. Y que a muchos policías se les debería caer la cara de vergüenza cuando en lugar de defender a la gente se convierten en matones al servicio de los ricos”.