'Drive My Car', de Ryûsuke Hamaguchi, recibirá el Gran Premio FIPRESCI 2022 a la mejor película del año

'Drive My Car', dirigida por Ryûsuke Hamaguchi, ha obtenido el Gran Premio FIPRESCI tras ser elegida mejor película del año 2022 por los miembros de la Federación Internacional de Críticos de Cine (FIPRESCI). En la votación han participado 646 críticos de todo el mundo, que han elegido esta producción japonesa entre todas las películas estrenadas tras el 1 de julio de 2021. El galardón de entregará en el marco de la 70 edición del Festival de San Sebastián.

Las otras cuatro finalistas han sido 'Licorice Pizza', de Paul Thomas Anderson; 'The Power of the Dog' (El poder del perro), de Jane Campion, Oscar a la mejor dirección, León de Plata a la mejor dirección en el Festival de Venecia 2021 y seleccionada en la sección Perlak del Festival de San Sebastián, donde ganó el Premio Sebastiane; 'Triangle of Sadness' (El triángulo de la tristeza, Perlak, 2022), con la que Ruben Östlund obtuvo la Palma de Oro en el Festival de Cannes 2022, y 'Verdens verste menneske / The Worst Person in the World' (La peor persona del mundo), de Joachim Trier, con la que su protagonista, Renate Reinsve, cosechó el Premio a la mejor actriz en el Festival de Cannes de 2021.

El Gran Premio FIPRESCI es el último reconocimiento a 'Drive My Car' (Perlak 2021), ganadora del Oscar a la mejor película internacional en 2022, según han recordado desde el certamen cinematográfico donostiarra.

Tras estrenarse en Cannes 2021, donde se alzó con el Premio al mejor guión y el premio FIPRESCI, ha cosechado una interminable lista de galardones entre los que destacan el BAFTA a la mejor película de habla no inglesa y los premios a mejor guión y mejor película en los Asian Pacific Screen Awards.

Desde su creación en 1999 han recibido el Gran Premio FIPRESCI cineastas de la talla de Maren Ade, Pedro Almodóvar, Paul Thomas Anderson, Nuri Bilge Ceylan, Alfonso Cuarón Jean-Luc Godard, Michael Haneke, Aki Kaurismäki, Abdellatif Kechiche, Kim Ki-duk, Richard Linklater, Terrence Malick, George Miller, Cristian Mungiu, Jafar Panahi, Roman Polanski y Chloé Zhao.

El Gran Premio FIPRESCI se entregará el próximo 16 de septiembre durante la gala de inauguración del 70 Festival de San Sebastián y 'Drive My Car' tendrá una proyección durante el certamen.