El director de seguridad de Adif culpa al maquinista del Alvia y afirma que "la señalización" era correcta

Andrés Cortabitarte, director de la seguridad en la circulación de Adif desde 2005 hasta el 2 de junio de 2013, ha alegado hoy que entre sus funciones no estaba la de evaluar los riesgos de la línea 082, la del Alvia que se estrelló en 2013, cuando entraba a Santiago, con el saldo de 80 muertos y casi centenar y medio de heridos.

Durante más de tres horas, Andrés Cortabitarte -junto al maquinista los dos únicos acusados por el accidente del Alvia-, solo ha respondido al interrogatorio de la Fiscalía y al de su abogado defensor. A lo largo de sus respuestas, el jefe de seguridad de circulación de Adif ha devuelto la pelota al maquinista Francisco José Garzón y le ha culpado del accidente. En su declaración, hace una semana, Garzón responsabilizaba del accidente a Adif por la falta de señalización de la "peligrosa" curva de Angrois.

Sin embargo, Andrés Cortabitarte ha asegurado hoy que por esa curva se podía circular perfectamente hasta a 160 kilómetros por hora y que si el maquinista no frenó fue por culpa de la conversación telefónica que le hizo llegar tarde a la señal para frenar.

"Unos segundos pueden ser claves para frenar, si hubiera frenado cuatro segundos antes no estaríamos aquí" ha aseverado Cortabitarte que ha recordado que antes del Alvia accidentado habían pasado por ese mismo lugar "4.800 transportes" sin ningún incidente.

"La seguridad era al 100 por cien si no, no se hubiera puesto el servicio" ha recalcado y ha señalado en su defensa que no era la única persona que certificaba la seguridad, que hay toda una cadena.

El jefe de seguridad de circulación de Adif ha declarado una semana después de cuando estaba previsto que lo hiciera por los altercados que se produjeron el primer día del juicio y que han llevado a incrementar las medidas de seguridad. Cortabitarte pidio el retraso en su declaración para recuperarse del manotazo que le propinó el padre de una de las ocho decenas de víctimas mortales, leve agresión por la cual ese hombre se disculpó.

En su declaración, a preguntas del Ministerio Público, el acusado ha indicado que no tenía esa facultad y tampoco peso alguno sobre la construcción, y cuando el fiscal le ha indicado que durante la fase instructora llegó a decir que él era el máximo responsable de la seguridad y que a tal efecto había emitido un certificado sobre esa línea, ha replicado que el suyo era uno más.

"Es uno más de los ocho certificados. Es uno más. Todos son necesarios", ha expresado en la sala de vistas habilitada en la Ciudad de la Cultura, ubicada en Santiago, para esta vista oral.

"La dirección de Seguridad lo único que hace en esta obra es que en el control, mando y señalización se ha cumplido la normativa Cenelec. Solo certifica que se ha cumplido la normativa Cenelec", la que tiene como fin definir y establecer la metodología de cómo lograr los objetivos de un sistema ferroviario en términos de fiabilidad, disponibilidad y mantenimiento.

"No hay una persona que firme absolutamente la certificación", ha esgrimido el excargo del administrador de infraestructuras ferroviarias.

Cortabitarte también ha subrayado que el diseño de la curva donde se produjo el "fatal" descarrilamiento, la de A Grandeira, estaba pensado para poder ir por ella hasta a 160 kilómetros por hora, el doble de la velocidad de confort, que era de 80.

El tren siniestrado iba a más del doble de la máxima permitida. Presenciando su testifical no está el otro acusado, el maquinista Francisco José Garzón Amo, que está exonerado de acudir.

¿Qué va a pasar a partir de ahora?

El juicio no volverá a celebrarse hasta las 9.30 de la mañana del 25 de octubre. A partir de ese último martes de octubre pasarán por la sala unos 500 testigos, siendo el primero de ellos, el instructor del atestado de la Policía Nacional.

También se escuchará el testimonio del interventor del tren que hablaba precisamente con el maquinista en la polémica llamada que desencadenó el accidente.

Entre los testigos figuran también el maquinista que le dio el relevo a Garzón en el tren,los vecinos de Angrois y el jefe de circulación y maquinistas de Renfe en Galicia.