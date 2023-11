12:53 horas | Según los datos de Delegación de Gobierno, la asistencia en la concentración de Sol y aledaños ha sido de 80.000 personas en estos momentos

12:49 horas | Teresa Freixas explica que en Lérida el acto no ha sido un "acto de partidos, sino de democracia y de defender el Estado de Derecho. La constitucionalidad no se mide por mayorías, significa respetar los valores y estructuras e instituciones y no violentarlas"

12:35 horas | Núñez Feijóo advierte que es una manifestación "no solo para los votantes del PP. Convocamos a todos los españoles, son cientos de miles los que están en las calles, son millones de españoles los que están pendientes de lo que aquí sucede, y tenemos el apoyo de Europa" decía en su intervención en la Puerta del Sol

"Quiero dar un mensaje muy claro que resume lo que pasa en España: tendremos un presidente que ha comprado su investidura a cambio de la impunidad judicial de sus socios pagada por los impuestos de los españoles. El presidente no puede ser objeto de una compraventa, no admitimos que la presidencia del Gobierno sea una compraventa, queremos democracia, igualdad, justicia y dignidad" ha asegurado.

"Estamos defendiendo a la Policía, a la Guardia Civil, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Son ellos los que no cumplen la ley y utilizan a la policía y Guardia Civil. Son ellos quienes van a aprobar la amnistía y nosotros nos oponemos. Defendemos un estado de derecho y la democracia, y por eso decimos, no a la amnistía, no a la impunidad, no a la desigualdad, sí a una España de ciudadanos libres e iguales y con futuro".

"Esta mayoría ya no es silenciosa. No vamos a renunciar a ninguna conquista democrática, no nos callaremos hasta hablar en unas elecciones y que podamos votar. Se está haciendo lo contrario a lo que hemos votado, ¿por qué le tienen miedo a las urnas?"

"Lo único que han conseguido es unir a toda esta gente para decir que no estamos dispuestos a dar un solo paso atrás. No estamos dispuestos a ello"

"No se ha visto una cosa igual en todas las democracias, el independentismo ha encontrado un atajo: la falta de escrúpulos del candidato socialista. No seré yo quien lo defienda, pero al menos van de cara y llaman a las cosas por su nombre. Sánchez no, su único propósito personal es subestimar la inteligencia de los españoles"

"Todo lo que hace lo hace en contra de España".

12:30 horas | En toda España se manifiestan para clamar contra la amnistía. En Sevilla encabeza la manifestación Juanma Moreno Bonilla, presidente de la Junta

Así está Sevilla a esta hora en la concentración contra la amnistía



Una concentración encabezada por el presidente andaluz, Juanma Moreno





12:29 horas | Media hora desde que ha comenzado la manifestación, nuestro compañero Santiago Espasa, desde Barcelona, explica que ha sonado el himno de España y se respira "mucha sociedad civil".

"Lucho para mi futuro en España, no quiero que haya ruptura con otra comunidad autónoma" decía una de las manifestantes en Barcelona

12:22 horas | Alfonso Serrano, secretario del PP de Madrid, lee el manifiesto del partido contra la amnistía. Ha intervenido el alcalde de Madrid, Martínez-Almeida y a esta hora está interviniendo la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que dice que esto es "totalitarismo y la puerta abierta a la tiranía"

12:20 horas | Cuca Gamarra encabeza la concentración de Logroño e interviene para protestar contra la amnistía que concederá Sánchez

12:19 horas | Santander también se une a las manifestaciones convocadas por el Partido Popular para protestar contra la amnistía. Los manifestantes han desplegado una gigantesca bandera

12:13 horas | Elda Mata, de Sociedad Civil, explica a COPE que hay "mucho deseo de demostrar que los catalanes son españoles. Barcelona no se rinde"

12:09 horas | Barcelona está "abarrotada" como decía Carlos Losada, desde la capital catalana. Son miles los manifestantes que pasean por las calles de la ciudad condal

12:03 horas | Los manifestantes gritan "Puigdemont, a prisión" mientras explican que llegan a la concentración para evitar que se menoscaben las libertades de los españoles:





12: 01 horas | En Sevilla el ambiente "es festivo en un día soleado" con una Plaza de San Francisco abarrotada, encabezada por el presidente de la Junta, Juanma Moreno. Ana, manifestante, dice que llegan a la concentración para evitar "el asalto a todos los españoles y la falta de libertad. Esto supera cualquier expectativa"

12:00 horas | A esta hora comienzan las movilizaciones convocadas por el Partido Popular en toda España para protestar contra la amnistía y los pactos de Sánchez con los independentistas. Una de las más multitudinarias, es la que tiene lugar en Madrid, en la céntrica Puerta del Sol. Son 53 concentraciones, si contamos la de Bruselas.

La más multitudinaria es la madrileña, encabezada por Núñez Feijóo

11:56 horas | En Cataluña, la céntrica Plaça de Sant Jaume se llena de manifestantes frente al Palau de la Generalitat para protestar contra la amnistía pactada por Sánchez y Puigdemont





11:51 horas | En Sevilla, como explica nuestro compañero Dani Trigo, el día está espléndido y no dejan de llegar manifestantes a la Plaza de San Francisco

11:45 horas | A esta hora ya hay miles de manifestantes en la Puerta del Sol. Nuestro compañero,Álvaro Sáez, constata el fervor de la gente que abarrota las calles. El propio Abascal ya ha llegado.





A pocos días de que se celebre el debate de investidura y salga adelante el gobierno de Pedro Sánchez, el Partido Popular ha convocado hoy manifestaciones por toda España para protestar contra la amnistía y los acuerdos que ha firmado el presidente en funciones con los partidos independentistas.

Acuerdos que no solo pasan por la amnistía, sino por el reconocimiento del "lawfare", la cesión del 100% de los impuestos a Cataluña y el traspaso de Cercanías, entre otras cosas. El Partido Popular llama a la movilización masiva en todas las capitales de provincia españolas, en un manifiesto que se leerá hoy también en cada una de ellas.