DIRECTO | Los diputados socialistas duermen en Madrid para no sufrir imprevistos

08.24h. ERC y Bildu activan el plan 'anti-tamayazo' para asegurar la investidura de Sánchez. En el caso de que se produjera un cambio de voto, Bildu y ERC han garantizado en las últimas horas que están dispuestos a que alguno de sus representantes pase al "sí" y evitar así el supuesto tamayazo. Según fuentes de ambos partidos, Esquerra y Bildu ya tienen decididos qué diputados protagonizarían la operación y han estudiado el orden de los apellidos para poder reaccionar sobre la marcha ante eventuales cambios en el sentido del voto. ERC cuenta con 13 diputados y Bildu, con cinco. El representante de Bildu Jon Iñárritu ya adelantó ayer esta operación: "Aplicaremos un plan 'anti-tamayazo' para que no se lleve a cabo ese sabotaje", dijo en declaraciones a Catalunya Ràdio. Lee más aquí.

08.08h. La previsión es no votar antes de las 12.45 del mediodía para cumplir con las 48 horas justas que establece la Constitución en caso de que el aspirante a Moncloa no logre los apoyos necesarios en su primer intento. En caso de que, como se prevé, Sánchez obtenga la confianza de la Cámara, Batet acudirá previsiblemente ese día al Palacio de la Zarzuela a comunicarle al Rey el resultado, a los efectos de su nombramiento como presidente del Gobierno.

08.06h. Con el resultado de la votación del domingo --166 frente a 165-- Sánchez ya saldría investido presidente. Eso sí, siempre y cuando no haya imprevistos de última hora. Dado lo ajustado de la votación --sólo hay un voto de diferencia--, será preciso que no haya más bajas en las filas de los partidarios de la investidura. La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha fijado el inicio del debate de este martes a las 12.00 horas para que el candidato pueda volver a dirigirse a los distintos grupos parlamentarios pidiendo su apoyo. Tendrá un máximo de diez minutos y después los distintos portavoces tendrán un breve turno de intervención de cinco minutos para fijar posición.

08.04h. Así las cosas, Sánchez se la jugará en la 'segunda vuelta' de este martes, 48 horas después, como marca la Constitución, en la que el candidato ya sólo necesitará sumar más votos a favor que en contra, es decir, más síes que noes.

08.02h. Muy buenos días. El Pleno del Congreso de los Diputados se reúne este martes para proceder a la segunda votación del candidato socialista a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, después de no haber logrado el domingo la mayoría necesaria en el primer intento. En aquella votación, el líder del PSOE y presidente del Gobierno en funciones cosechó 166 votos a favor, a diez de la mayoría absoluta que se requería para ser investido presidente a la primera. En concreto, a los 120 votos del PSOE, Sánchez sumó 34 de Unidas Podemos --faltó una diputada de En Comú por enfermedad--, los seis del PNV, los tres de Más País-Equo-Compromís y los otros tres de Teruel Existe, Nueva Canarias y Bloque Nacionalista Galego (BNG). El candidato socialista sólo superó por un voto a los rechazos a su investidura, que sumaron 165. En concreto, en el bloque del 'no' se posicionaron los 88 del PP, los 52 de Vox, los 10 de Ciudadanos, los 8 de Junts per Catalunya, los dos de la CUP, los otros dos de Unión del Pueblo Navarro (UPN), uno de Foro Asturias, otro del Partido Regionalista Cántabro (PRC) y uno más de Coalición Canaria. Los otros 18 diputados restantes --los 13 de Esquerra Republicana (ERC) y los cinco de Bildu-- optaron por la abstención.