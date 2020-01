Rafael Simancas, secretario general del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados, ha sido entrevistado este martes en 'Herrera en COPE' a propósito de la investidura del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez. Según ha dicho, el PSOE ha puesto "deberes" a sus parlamentarios para que nadie falte a la ajustada votación de investidura. "Estamos dispuestos a dar inicio a una legislatura que para nosotros es emocionante", ha señalado, pues Sánchez saldrá elegido por mayoría simple de 167 síes frente a 165 noes y 18 abstenciones, aunque CC pide que Ana Oramas pase del no a la abstención.

Simancas ha desmentido contactos con Bildu y ERC para que sus diputados pasen de la abstención al sí si algún otro diputado socialista falla, como sucedió en el Tamayazo de 2003 en la Asamblea de la Comunidad de Madrid, cuando dos parlamentarios electos del PSOE (Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez) impidieron con su abstención en la segunda votación de investidura la elección del propio Rafael Simancas como nuevo presidente de la Comunidad de Madrid. Este caso de transfuguismo, a la postre, obligó a repetir las elecciones en octubre de ese mismo año, tras las que Esperanza Aguirre se convirtió en nueva presidenta regional.

"Hemos tenido que hacer muchos acuerdos para sacar adelante esta investidura", ha dicho, "que son públicos y suficientes".

El secretario general del Grupo Socialista en el Congreso ha dicho que desde el PP y Cs "se están asumiendo valores que, a nuestro juicio, son más propios de la ultraderecha que de una derecha democrática europea y de un pretendido centro liberal".

"Mensajes como el del señor Tertsch o el señor Coll (de Vox) que, a nuestro juicio, son abiertamente golpistas, no son aceptables y creemos que la institucionalidad democrática tiene que respetarse cuando se gana y cuando se pierde, cuando se tiene mayoría y cuando no", ha justificado.

En este sentido, ha dicho que "llamar como hace el señor Tertsch a que las fuerzas armadas lideren la recuperación de la normalidad institucional es un discurso golpista"

Simancas ha dicho que Bildu "no va a ser apoyo de la formación de gobierno" ya que, a su juicio, "abstenerse en no bloquear" mientras que bloquear es "un boicot a la voluntad popular". En este sentido, ha dicho que no le gustó la intervención de la representante de Bildu, Mertxe Aizpurua, en el Congreso cuando llamó "autoritario" a Felipe VI.

"Fue contestada abierta y agriamente por el PP y Cs y yo lo entiendo, pero lo que no entiendo es que cuando esas mismas críticas al Rey y a la unidad de España las hizo Junts per Cat o la representante de la CUP nadie del PP ni de Cs la criticó porque Junts per Cat y la CUP van a votar no a Pedro Sánchez. A la derecha española le importa poco el Rey o la unidad de España, lo que le importa es que Pedro Sánchez no sea presidente", ha dicho Simancas.

Por último, el secretario general del Grupo Socialista en el Congreso ha afirmado que "Sánchez defendió la Constitución y el ordenamiento jurídico en todo momento", por lo que las críticas a su persona en este sentido no le parecen "creíbles".