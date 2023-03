DIRECTO Moción | Tamames cuestiona la separación de poderes y Sánchez se 'sorprende': "Vox aspira a eso"

16:44 | Tamames declina contestar individualmente a los grupos minoritarios. El candidato de la moción de censura ha declinado contestar individualmente a los grupos minoritarios en la primera sesión del debate. Acabado el turno del Grupo Mixto, primero en fijar posición, el candidato tenía la opción de contestar a sus portavoces individualmente, pero ha declinado y la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha dado paso al siguiente grupo parlamentarios, en este caso Bildu.

16:48 | Fernando de Haro: "El Congreso se ha convertido hoy en algo parecido a un escenario para una bufonada". El copresentador de 'La Tarde', Fernando de Haro, analiza el la moción de censura de Vox al Gobierno desde el Congreso de los Diputados.

Audio





16:18 | Sánchez no asiste a la sesión vespertina de la primera jornada de debate. El presidente del Gobierno ha abandonado el Congreso tras concluir la sesión matunina de la primera jornada del debate de la moción de censura que lidera Ramón Tamames y no volverá a la Cámara hasta este miércoles, cuando está prevista la votación.

Audio





15:59 | La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, suspende la sesión plenaria. A las 16:00 horas se reanudará de nuevo el pleno en la Cámara Baja.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





15:35 | Tamames recomienda a Díaz que "sintetice" ante su presentación como candidata. El candidato a la moción de censura ha vuelto a quejarse del excesivo tiempo empleado en las intervenciones, en este caso al responder va la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, a quien ha recomendado de cara a la presentación de su candidatura el próximo 2 de abril que "sintetice sus puntos para poder apreciarlos tranquilamente".

15.07 | "La tarea que nos ha sido encomendada es incompatible con la intolerancia y con el odio", le ha dicho Yolanda Díaz a Ramón Tamames, dirigiéndose a su vez al PP reprochando que se vayan a abstener en la votación a la vez que mandaba a Nuñez Feijóo un mensaje:"no se puede poner de perfil". "No queremos tutelas para nuestra democracia".

14.48 | ¿Estás siguiendo la moción de censura? Por si no lo has podido hacer, Pilar García Muñiz te ha analizado, desde el Congreso, en Mediodía COPE las diferencias funtamentales entre los discursos que se han escuchado en la tribuna de oradores del hemiciclo.

Audio





14.42 | Yolanda Díaz asegura que Ramón Tamames no conoce la realidad de lo que ocurre en España al hablar del Salario Mínimo Interprofesional. "Desde que hemos subido el salario mínimo, a pesar de la crisis, ha aumentando el empleo y hay muchas empresas. Creo que usted debería sumarse al consenso académico".

14.30 | La vicepresidenta segunda del Gobierno le reprocha al profesor Tamames que defienda la moción, que se ponga de lado de los empresarios en vez de los trabajadores.





14.24 | Yolanda Díaz: "Queda mucho por hacer para tener justicia fiscal"

14.16 | Yolanda Díaz: "El Gobierno trabaja por ensanchar la lucha de los trabajadores y trabajadoras de este país".

"Llegamos hastaa aquí gracias al PCE, partido del que usted formó parte", se dirige al candidato Tamames.

14.12 | Tamames agradece el tono de Sánchez y finaliza su intervención. "Muchas gracias y yo ya no intervendría más si se decide de común acuerdo" Sánchez cede la palabra a la vicepresidenta Yolanda Díaz.

14.05 | Tamames: "Usted sale a la calle y nadie conoce a Blas Piñar. Largo Caballero es uno de los responsables de la Guerra Civil", señala.

14.00 | Turno de réplica de Tamames que bromea con el tiempo utlizado por Sánchez en su intervencion: "Una hora y 40 minutos". "Eso significa que tenemos todo el tiempo del mundo por delante, pero creo que en una hora y cuarenta minutos explico la historia de la República".



13.44 | Sánchez responde al reproche de Tamames de que no hay separación de poderes. "Me soprende porque Vox aspira a eso".

13.40 | "Hoy España no acude a Bruselas solo a tomar notas, también influimos en las decisiones estratégicas", señala el presidente del Gobierno.

13.35 | Sánchez reponde a Ramón Tamames: "La transición energética y ecológica es la mayor oportunidad de España para reindustrializarnos".

13.29 | El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha mantenido una reunión con embajadores de la Unión Europea (UE) en la embajada de Suecia, mientras en el Congreso se iniciaba el debate de la moción de censura, de la que los populares se han distanciado. La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, ha vuelto a desmarcarse de la moción y ha recalcado que serán los españoles los que hagan una moción al presidente del Gobierno, en referencia a las próximas elecciones.

Además, pese a que puede hacerlo por su condición de senador, Feijóo no acudirá este martes al hemiciclo y no interrumpirá su agenda por el debate, ya que mientras se desarrolla participará en una reunión con embajadores de la Unión Europea en la Embajada de Suecia en Madrid.

MADRID, 21/03/2023.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i), en presencia de la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño (c), y de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, hace una réplica a la intervención del líder de Vox, Santiago Abascal (no aparece), durante el debate de la moción de censura de Vox contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el profesor Ramón Tamames como candidato a la Presidencia, este martes en el Congreso de los Diputados. EFE/J.J. Guillén









13.25 | Sexta moción de censura contra un gobierno en la historia de la democracia española. La segunda para Pedro Sánchez. A esta hora el Congreso de los Diputados acoge ese debate sobre la moción que Vox ha presentado contra el jefe del Ejecutivo y que previsiblemente fracasará porque solo tendrá los apoyos de la formación. La mañana ha contado con el protagonismo de Santiago Abascal, de Pedro Sánchez y del candidato Ramón Tamames.

13.16 | Sánchez, a Tamames. "Llama la atención que hablando del agua y de los incendios forestales no haya mencionado ni una sola vez a que ambos problemas no surgen de la nada, no ha mendionado el cambio climático en toda su intervención".

12.59 | Sáchez a Tamames: "España cuenta con un millón de empleos más que antes de la pandemia". Además, señala "son de mayor calidad porque hemos reducido la temporalidad con la reforma laboral".

12.41 | Sánchez cuestiona a Tamames: "Si saliera adelante la moción no ganarían los jubilados y las jubiladas".

12.36 | Pedro Sánchez: "No creo que esta haya sido la mejor idea de su vida. Vox no es un partido más, es otra cosa, lo saben en Europa". "Los que impulsan su candidatura son los sucesores de Blas Piñar".

12.34 | Toma de nuevo la palabra el presidente del Gobierno desde la tribuna para responder a Ramón Tamames sin límite de tiempo. Comienza dando las gracias por su "tono" en el debate.

12.33 | Da las gracias tras su intervención de unos 50 minutos a los políticos presentes y también a su mujer presente en la moción. Aplusos en el Congreso.

12.28 | Tamames: "Se puede pedir un pacto para que exista concordia entre los españoles"

"Los problemas de España sí tienen solución", ha señalado.

12.19 | Ramón Tamames pone sobre la mesa su preocupación por los índices de criminalidad:"Hemos tenido un aumento del 27% en 2022".

12.16 | Los oyentes de Herrera en COPE: "La moción de censura le va bien al Gobierno para no hablar de sus problemas".

Audio









12.15 | Ya puedes escuchar y leer la Línea editorial COPE de este martes marcada por la moción de censura: Nación discutida

Audio









12.05 | Tamames: "El desarrollo industrial de España tiene su principal enemigo en el Gobierno" y defiende a Inditex, Mercadona o el Ibex 35, "criticado constantemente". "Hay una aversión a los empresarios", dice.

12.02 | Tamames hace referencia a la economía: "Nuestra tasa de paro dobla la media de la UE; los fijos discontinuos son parados disfrazado; la deuda del 115% del PIB".

Becas por votos, plantea el candidato de la moción: "¿Están justificados 2.500 millones para becas? ¿No es una forma de comprar votos?"

12.00 | Tamames se refiere al caso Mediador: "Quieren encubrir algo que ha sucedido en parte en sede parlamentaria" y denuncia "por primera vez en el Congreso hay diputados con su despacho para transacciones ilegales".

11.51 | Tamames, a Sánchez: "Su gobierno no respeta la separación de poderes". "Está apoyado por quienes hasta hace poco apoyaban la violencia y hoy quieren acabar con la monarquía y la unidad de España".

"Me alegro de que usted duerma bien" y añade "usted ha utilizado la gracia personal para suprimir el delito de sedición y el de malversación y el resultado ha conducido a 700 agresores sexuales fueran del control de sus penas".

MADRID, 21/03/2023.- El profesor Ramón Tamames (c), durante el debate de la moción de censura de Vox contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el profesor Ramón Tamames como candidato a la Presidencia, este martes en el Congreso de los Diputados. EFE/J.J. Guillén





11.43 | Ramón Tamames: "La memoria democrática nos ha creado muchos problemas y nos los va a crear". Una memoria democrática, señala "que está faltando a la veracidad". "En la Guerra Civil se cometieron atrocidades en los dos bandos tratando de limitarlas ahora solo a uno de ellos".

"El sofisma de que esta Constitución no hay que cumplirla porque los mayoría de los españoles no la han votado, es una aberración".

"La única posibilidad de hablar sobre la historia es dejársela a los historiadores"

11.41 | Ramón Tamames toma la palabra: "Hoy trato de defender el compromiso que adquirimos en tiempos remotos".

11.41 | El que fuera fundador de IU y miembro del Partido Comunista justifica su presencia en la Cámara Baja como uno de sus 'últimos tributos a España, este hermoso país".

11.40 | Se retoma la sesión con el candidato RAMÓN TAMAMES sentado en el escaño de Abascal. "Les agradezco la selección de mi persona para esta labor".

MADRID, 21/03/2023.- El profesor Ramón Tamames (c), acompañado por el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros (d), abandona el hemiciclo durante un receso del debate de la moción de censura de Vox contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el profesor Ramón Tamames como candidato a la Presidencia, este martes en el Congreso de los Diputados. EFE/J.J. Guillén









11.22 | Receso de 10 minutos en el Congreso. Según lo previsto, a la vuelta tomará la palabra Ramón Tamames

11.17 | Sánchez, a Abascal, en referencia al candidato de la moción, Ramón Tamames: "El candidato que promueve es un señuelo para esconderse y esconder su infumable proyecto"

11.06 | Sánchez, a Abascal: "¿Defienden ustedes o no la privatización de la sanidad pública? Hable con el señor Tamames y expliquen sus bondades".

11.02 | Finaliza la segunda intervención del líder de Vox.

10.50 | Abascal, a Sánchez: "¿Es censurable rebajar las penas de malversación, sedición o pederastia,¡ (...) o la corrupción de un parte de su grupo... Yo creo que sí".

10.48 | Abascal, a Sánchez: "Ha dicho que estuve cerca de la corrupción, ¿dónde ha estado usted?".

10.44 | Abascal, a Sánchez: "Usted ha salido a censurarme a mi, yo no soy el candiato, es Tamames, a ser posible escúchele cuando hable, deje el teléfono y tome nota de lo que dice". Usted ha salido al ataque, pero, ¿nos va contestar a las gravísimas acusaciones que le hemos hecho?", le pregunta.

10.44 | Abascal, a Sánchez. "Putin tienen un claro apoyo en medio Gobierno"

10.40 | Meritxel Batet da paso de nuevo a la réplica de Santiago Abascal que sube al estrado.

10.39 | Sánchez a Abascal: "Mañana no se van a llevar los 238 votos que se merecen y no será así porque a Feijóo este delirio le resulta indiferente. Esta abstención para el PP es un pago en diferido" y advierte a los populares "tengan cuidado porque este negocio es de los que dejan mancha y la ultraderecha le vendrá a pedir un segundo pago en diferido para saldar las deudas", concluye el presidente del Gobiern o su intervención que ha durado una media hora. Aplauso en las filas socialistas.

Durante su intervención Pedro Sánchez ha acusado a Santiago Abascal de 'sembrar el odio' al tiempo que le insta a mencionar algún logro de Vox al que identifica con el PP. En su primera intervención en el debate sobre la moción de censura presentada por la formación, el presidente del Gobierno ha defendido a su Ejecutivo al tiempo que ha centrado su discurso en atacar a Abascal obviando a Ramón Tamames.

MADRID, 21/03/2023.- El líder de Vox, Santiago Abascal durante la moción de censura liderada por el profesor y economista Ramón Tamames (no en la imagen) contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene este martes al Congreso de los Diputados, que debate en el hemiciclo la sexta moción de censura de la democracia. EFE/J.J. Guillén ***POOL***









10.37 | Sánchez a Abascal: "Nadie le imagina ccomo presidente y prefiere a otro que le haga el papelín"

10.33 | Sánchez, a Abascal: "Esta moción es destructiva, de un partido que se opone a los avances sociales, que se opone a las subida del SMI, a la diversidad social".

10.31 | Sánchez, a Abascal: "Son ustedes incompatibles con la verdad".

MADRID, 21/03/2023.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene en el debate de la moción de censura de Vox contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el profesor Ramón Tamames como candidato a la Presidencia, este martes en el Congreso de los Diputados. EFE/J.J.Guillén









10.30 | Sánchez, a Abascal: "Hoy en esta moción, que es de tierra quemada, un derroche de recursos públicos, vamos a contrastar proyecto del país"

10.27 | Pedro Sánchez: "Para ustedes las pensiones son un lujo insostenible para nosotros imprescindibles" (...) "Son la garantía de un retiro digno"

10.13 | Sánchez: "Todas estas políticas sirven a la clase media y trabajadora de este país, y todas estas medidas alientan su moción de censura, que es lo que aspira a destruir" (...) "Lo que de verdad les motiva para esta moción es frenar las políticas del gobierno de coalición progresista"

10.11 |El presidente del Gobierno califica de "grotesco" que se compare "el garbanzo negro" que supone el caso Mediador en el que presuntamente está implicado el exdiputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes Curbelo, alias Tito Berni, con "la olla de la corrupción" en la que el PP "chapoteó durante años". Santiago Abascal, le había acusado de "haber estado cerca de la olla de la corrupción" de los populares cuando estuvo al frente de lo que ha calificado como "un chiringuito" en la Comunidad de Madrid cuando Ignacio González era el presidente.

"Convivieron y se apoyaron en la corrupción con complacencia durante los peores momentos de la crisis financiera. Resulta grotesco que pongan el grito en el cielo por un garbanzo negro cuando estuvieron chapoteando durante años en la olla de la corrupción", ha reprochado el jefe del Ejecutivo a Abascal.

MADRID, 21/03/2023.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene en el debate de la moción de censura de Vox contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el profesor Ramón Tamames como candidato a la Presidencia, este martes en el Congreso de los Diputados. EFE/J.J. Guillén









10.04 | Sánchez carga ahora contra el PP: "En medio la peor pandemia, el PP fue arrastrado a su política radical y ultra".

10.00 | Resumen hasta ahora.- El debate de la moción se ha iniciado con la intervención de su presidente, Santiago Abascal con referencias a la ley del 'Solo sí es sí', a la inmigración e incluso a la vestimenta de los diputados. Sin embargo, uno de sus mayores reproches ha ido destinado al líder del PP, a Alberto Núñez Feijoo por no estar presente en el hemiciclo.

Audio









9.58 | Sánchez, a Abascal: "Vox es a la dieta como la comida ultraprocesada a la dieta mediterránea, es el glutamato de la derecha, un simple potenciador del sabor extremo".

9.57 | Sánchez, a Abascal: "Han votado a favor de políticas recesivas" (...) "Por mucho que intenten separarse del PP son como dos gotas de agua".

9.53 | Sánchez, a Abascal: "Montan un numerito, que saben cómo va a acabar con el dinero de los contribuyentes"

9.49 | Sánchez sube a la tribuna. No tiene límite de tiempo para contestar a Abascal. "Esta vez, señor Abascal no es candidato, se ha confirmado con ser el telonero"

9.47 | "O elecciones inmediatas o medio año interminable con este Gobierno", concluye Abascal. Aplausos de su bancada tras su intervención. Sánchez se dirige a la presidenta del Congreso para intervenir.

9.40 | Abascal, a Sánchez: "Se camufla usted en Robin Hood y en realidad es el Sheriff de Nottingham" (antagonista de Robin Hood)

9.36 | Abascal, a Sánchez: "Ha endeudado a generaciones de españoles para que sus delirios de autócrata no se vieran recortados"."Los jóvenes van a tener que trabajar para pagar la deuda que ustedes les han dejado". "Ha quemado campos de trigo mientras le pueblo pasa hambre".

9.28 | Abascal: "Los delitos de violación han crecido un 53% este año" (...) "Nunca se me ocurrió que sacara una ley para beneficiar a los violadores (...)", sentencia el presidente de Vox desde la tribuna.

9.26 | "¿Se va a reír de los argumentos de Vox ahora que la Administración de Estados Unidos ha reconocido que el virus surgió de un laboratorio chino?" (...) "¿Pedirá reponsabilidades al gobienro chino por la pandemia de la covid? , pregunta Abascal a Sánchez

MADRID, 21/03/2023.- El líder de Vox, Santiago Abascal durante la moción de censura liderada por el profesor y economista Ramón Tamames (no en la imagen) contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene este martes al Congreso de los Diputados, que debate en el hemiciclo la sexta moción de censura de la democracia. EFE/Chema Moya









9.14 | Abascal carga contra la vestimenta Por respeto a esta institución podrían venir mejor vestidos»





9.24 | "PRODUCTO CADUDADO" | Abascal se dirige de nuevo a Sánchez: "Usted siempre se equivoca (.,..) es un producto caducado pero esos productos aguanta a veces mucho en la nevera y por eso hacemos esta moción de censura". "Y exactamente para eso hemos puesto en marcha esta moción, para que los españoles vean el grado de descomposición de su proyecto y el nivel de podredumbre de los aliados que sostienen a su Gobierno", ha añadido.

9.22 | Abascal sigue dirigiéndose al PP al que pide que "votemos juntos y que retratemos al peor gobierno, votemos juntos hoy y entendámonos mañana para ofrecer una alternativa".

9.19 | Abascal carga contra el PP por no apoyar la moción: "Lamento no poder diriirme al autoproclamado líder de la oposición" (...) "Vox no es el enemigo a batir".

9.15 | "Presentamos a un hombre de reconocido prestigio" a esta moción, señala Abascal en referencia a Tamames

9.10 | Abascal: "Nos fascina su rostro de cemento cuando miente con tanta naturalidad".

9..09 | Santiago Abascal: "Es imposible rebajar más la dignidad de esta legislatura. Sánchez tardó 24 horas en mentir a todos los españoles, y sigue subiendo y mintiendo todas las semanas".

9.08 | Santiago Abascal: "A los españoles que nos escuchan es a quien nos dirigimos"





9.04 | Santiago Abascal sube a la tribuna: "Circo, chiroigota, mala broma, comedia bufa, teatrillo, esperpento, tertulia televisada en directo", comienza el presidente de Vox el debate refiriéndose a cómo han tratado el resto de partidos la moción presentada por su partido. "Esto es algo muy serio, y lo saben aunque lleven días tratando de ridiculizarlo. Sobran los motivos para esta moción".

Audio









9.00 | Arranca el debate de la moción en el Congreso. La presidenta, meritxel Batet abre el debate

8.59 | El profesor y economista Ramón Tamames, candidato de Vox en la moción de censura contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se encuentra ya en el Congreso al que ha accedido acompañado del presidente de Vox, Santiago Abascal.



Tamames se ha parado a hablar con la prensa y ha exclamado que se encuentra "con toda la alegría del mundo" para afrontar este debate que se iniciará a las 9,00 horas.

MADRID, 21/03/2023.- El profesor y economista Ramón Tamames, que lidera la segunda moción de censura de Vox contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a su llegada este martes al Congreso de los Diputados. EFE/J.J.Guillén









8.56 | El rechazo del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a presenciar este debate desde el hemiciclo y la anunciada abstención de su partido ante la votación de mañana -frente al voto en contra que mostraron los populares durante la primer moción de censura de Vox-, también ha elevado la tensión política en las últimas horas.

8.55 | El hemiciclo del Congreso está ya listo para que en pocos minutos se inicie el debate de la sexta moción de censura de la democracia, la segunda de Vox contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que esta vez lidera el profesor y economista Ramón Tamames.

El Gobierno en pleno, salvo la ministra de Defensa, Margarita Robles, que tiene agenda en Bruselas, cerrará filas este martes con el jefe del Ejecutivo.

8.50 | Herrera en COPE hace un repaso del análisis de la moción que realizan hoy diferentes medios de comunicación:

"En defensa de la moción, Arcadi Espada en su columna de El Mundo señala que no hay oposición que haya dicho de ningún gobierno español lo que está ha dicho del que encabeza el Presidente Sánchez. De no haber sido por Vox, este presidente apocalíptico habría acabado su mandado sin una moción de censura contra él. Y esa contradicción política es, en opinión de Arcadi, difícilmente superable para el primer partido de la oposición. Ganará Sánchez por incomparecencia del adversario, concluye".

"Por contra, Carmelo Encinas apunta en 20 minutos que el uso indecoroso de un instrumento democrático para obtener foco mediático, puede pasarle factura al partido de Abascal. Para todos los partidos, será el primer acto electoral de la campaña hacia las elecciones municipales y autonómicas del 28 de Mayo pero en opinión de Pedro Cuartango se hará a costa de de degradar a un poder del estado que en lugar de legislar se entretiene un par de días con un espectáculo que puede divertir al personal, pero que es absolutamente inútil. Y todo como epílogo de una legislatura en la que el gobierno ha abusado del decreto ley, para evitar la fiscalización de la oposición".

"Maite Alcaraz escribe que, en todo caso, será bueno escuchar de alguien que no vive en el coche oficial el relato de todas las mentiras del sanchismo. Pasará y no arreglará, opina Ansón un bipartidismo quebrado. Si PP o PSOE ganan sin mayoría suficiente, tendrán que oscilar hacia el extremismo para lograr la investidura. Iñaki Ellakuria que la clave será como gestionen PP y Vox esta moción, si no rompen y mantienen la vía de un pacto, conservarán viva la única alternativa viable al sanchismo".

8.45 | El profesor Ramón Tamames accede junto con Abascal y el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, vestido de traje con chaleco de punto y corbata y apoyado con su bastón mientras el líder de Vox ha dicho que también está "muy contento" y que "además hoy es primavera".



Minutos después ha llegado la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, quien ha comparado la moción con una boda "en la que falta la novia", mientras que la titular de Educación, Pilar Alegría, ha cuestionado el escaso interés mostrado por el PP.

8.42 | Ya puedes escuchar el monólogo completo de Carlos Herrera de hoy: Herrera: "El plan de Yolanda Díaz no es ser candidata de Podemos, sino liquidarlo y ponerse ella de lideresa".

8.32 | Se necesitan 176 votos a favor para que la moción que empieza en menos de media hora salga adelante

8.10 | Carlos Herrera, en su monólogo de las 8: "Hay muchas lecturas en torno a la moción. Harán todo el drama, una moción de censura defendida por un señor que ha sido comunista contra Sánchez, el PP se abstenga. Nos quieren hacer vivir en una realidad paralela, con tal de que la realidad se adapte a su relato. Basta con que el PP no vote a favor, el sanchismo quiere que la única alternativa real de Gobierno de España vote a favor de la continuidad del desastre de Gobierno que tenemos porque si no es la ultraderecha".

8.05 | Carlos Herrera en su monólogo de las 8: "Se caldea la temperatura política porque arranca la moción de censura de Vox, que va a ser un insólito espectáculo parlamentario. El censurado, que es el Gobierno, y el censurante, que es Vox tienen como objetivo principal de sus estrategias a un mismo personaje, a Feijóo, que no estará presente en la cámara. El líder del PP no ha querido saber nada de la moción desde el primer minuto".

Audio









8.00 | El candidato de 89 años, Ramón Tamames ocupará el escaño habitual del líder de Vox y, desde ahí, ofrecerá su diagnóstico del país y expondrá como único punto de su programa de gobierno: la disolución de las Cortes y la convocatoria inmediata de las elecciones generales para hacerlas coincidir con las autonómicas y municipales del 28 de mayo.

7.58 | A partir de las 9:00 y sin límite de tiempo, Abascal subirá a la tribuna para presentar la moción como una cuestión de extrema necesidad para el país por las "nocivas" políticas de la coalición de gobierno del PSOE y Podemos y volverá a pedir al PP que cambie el sentido del voto.

Defenderá también que, pese a las manifiestas discrepancias con el candidato, ambos coinciden en que Sánchez debe ser censurado y expulsado de La Moncloa.

Así lo pedirá Tamames en su intervención, que seguirá también sin límite de tiempo a la de Abascal, pero a diferencia de él no subirá a la tribuna por sus problemas de movilidad debido a su avanzada edad.

En anteriores mociones, intervino en tercer lugar el presidente del Gobierno tras escuchar al candidato, aunque reglamentariamente puede hacerlo cuando estime oportuno.

Se abrirán así los turnos de réplicas y contrarréplicas, tantas como se consideren necesarias, y una vez acabados, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ordenará un receso.

En la reanudación, aproximadamente a las 16:00 horas, comenzará el turno de los portavoces de los grupos de menor a mayor, comenzando por el grupo mixto, por un tiempo máximo de 30 minutos cada uno.

Al igual que en el primer turno de intervenciones, el candidato podrá responderles en bloque o de uno en uno.

Ya el miércoles tomarán la palabra el resto de los grupos parlamentarios antes de la votación, por llamamiento y de viva voz a partir de unos apellidos elegidos al azar, que se celebrará probablemente a última hora de la mañana, cuando quedará resuelta la que será la sexta moción de censura de la democracia.





7.57 | Carlos Herrera, en Herrera en COPE: "Es una moción tan peculiar. Hay tantas visiones acerca de esta moción defendida por un señor que ha sido comunista contra Pedro Sánchez, propugnada por un partido de la derecha radical o cafetera, vamos a llamarlo así porque me niego a llamar extrema derecha a Vox, y con la abstención del Partido Popular y la indignación del Partido Socialista porque el Partido Popular se abstenga", reflexiona Carlos Herrera.

El presentador recalca "que el 'Sanchismo' pretende que el PP haga una defensa cerrada de Pedro Sánchez y de su Gobierno y vote en contra de la crítica que le pueda hacer a Sánchez un veterano señor de izquierdas en una moción presentada por una formación que no es el Partido Popular". "Todo es un desbarajuste", sentencia Carlos Herrera.

Audio









7.45 | Vox calienta motores para la moción desde su cuenta de Twitter:





7.40 | El presidente de Vox, Santiago Abascal, defendía este lunes en Herrera en COPE las claves de la moción: “Sea cual sea el resultado de la moción es necesario retratar a este gobierno y sus socios". Sigue leyendo.

Audio









7.38 | Carlos Herrera, en Herrera en COPE: "Hoy va a haber mucho ruido" y estima que "cada uno va a intentar aprovechar la fuerza del contrario para derribarlo, como en el judo". Pone el ejemplo de "la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de la portavoz Isabel Rodríguez": "Otra vez con la caspa de siempre. Mira que va limpia, siempre inmaculada, pues la caspa de comentar que no basta con que el PP no vote a favor de la moción, el 'Sanchismo' quiere que la única alternativa real de Gobierno de España vote a favor de la continuidad del desastre de Gobierno que tenemos".

7.35 | Así cubrirá COPE esta jornada:

.- Desde primera hora de la mañana de este martes tendrás toda la información sobre la moción de censura en 'Herrera en COPE'. Carlos Herrera te ha dado los buenos días a las 06:00 horas y, desde ese instante, conocerás todos los detalles de lo que pasará a partir de las 09:00 horas. En ese instante, el presentador conectará con el Congreso de los Diputados donde Ricardo Rodríguez y Maribel Sánchez te darán todos los detalles de lo que suceda.

.- A las 13:00 horas, Pilar García Muñiz se acerca al Congreso para contarte todo lo que haya sucedido hasta ese momento en la moción de censura, así como las claves que necesitas para entenderla desde 'Mediodía COPE'.

.- Fernando de Haro cogerá el relevo desde las 15:00 horas en 'La Tarde de COPE' para contar en directo todo lo que pase durante el turno de los grupos parlamentarios.

.- Lo mismo que pasará a partir de las 19:00 horas cuando Ángel Expósito encienda 'La Linterna' con todo lo que suceda desde la carrera de San Jerónimo.

7.30 | La iniciativa de Vox es contemplada como un regalo también para movilizar en el camino al electorado progresista. "Ojalá la moción durase más de 48 horas", defienden desde la sala de máquinas, frente a un PP que, en las últimas horas, ha tachado la cita parlamentaria de "show". Informa Ricardo Rodríguez, jefe de política de COPE, sigue leyendo...

7.15 | El Gobierno califica a Ramón Tamames de candidato instrumental, con la clara intención de dejarlo a un lado con su demanda de un adelanto electoral y centrar los golpes en retratar a un ausente Feijóo del debate, unido en el destino a Santiago Abascal. El esquema de los guionistas del Gobierno pasa por dibujar dos bloques: izquierda y derecha. La puesta en escena vendrá servida por Pedro Sánchez y al menos Yolanda Díaz, sin límite de tiempo.

7.10 | Cronología de la moción de censura:

1. Presentación del candidato por parte del líder de Vox Santiago Abascal.

2. Posteriormente le cede el testigo a Ramón Tamames aunque el gobierno tiene la potestad de tomar la palabra en cualquier momento y ejercerá ese derecho antes de que hable el candidato.

3. Después de Ramón Tamames va a intervenir de nuevo el gobierno.

4. Habrá una pausa y a partir de las 16:00 será el turno de los grupos parlamentarios de menor a mayor representación.

7.05 | Este martes el Congreso de los Diputados capta toda la atención con la moción de censura al Gobierno de Pedro Sánchez. Desde las 09:00 horas los focos se centrarán sobre las figuras de Santiago Abascal y Ramón Tamames y COPE te contará en directo todo lo que suceda en la carrera de San Jerónimo durante todo el día. Los programas de la cadena, comenzando con Carlos Herrera desde 'Herrera en COPE', harán un seguimiento especial sobre todo lo que pase. Desde La Moncloa llegan con el guion definido: expulsar a Alberto Núñez Feijóo de la moderación y movilizar al votante de izquierdas.





7.00 | Bienvenido a COPE. Gracias por seguir en directo con nosotros todo lo que suceda en el debate de la sexta moción de censura de la democracia.