Un diputado de Bildu frivoliza sobre la seguridad en Barcelona y un alcalde le pone en su sitio

Desde muchos frentes políticos y sociales se denuncia en las últimas semanas la situación de inseguridad que se vive en Barcelona a consecuencias de robos y agresiones violentas en pleno centro de la ciudad. Este mismo fin de semana la alcaldesa de la capital de Cataluña, Ada Colau, ha demandado un refuerzo de los mossos d'Esquadra y, aunque reconoció que existía un “problema de robos y hurtos”, negó que hubiera “una crisis de seguridad”. Por parte del grupo municipal de JuntsxCat en el Ayuntamiento se ha pedido al gobierno de Ada Colau que concrete el aumento de la plantilla de la Guardia Urbana en los mil nuevos agentes que ha anunciado y la redistribución de estos efectivos. Sin embargo, el diputado de Bildu, Oskar Matute, no ve problemas de ningún tipo.

El diputado por Bizkaia ha acudido a su perfil personal en la red social Twitter para comentar una experiencia reciente en Barcelona y su impresión y sensación de seguridad en la ciudad condal. “Pues abandono Barcelona sin un sobresalto, rasguño, atraco ni nada... A ver si va a ser que esta campaña indecente sobre la peligrosidad de la ciudad hasta hacerla parecer una zona de guerra va a ser sólo un burdo intento para meter miedo?”, escribía Matute en redes sociales.

Una respuesta que ha provocado todo tipo de respuestas, en concreto la del alcalde de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela. El también diputado provincial del PP respondió a Matute que tuviera “tranquilidad”, porque los suyos no le iban “a hacer nada”. El propio diputado de Bildu ha respondido también al regidor en el mismo hilo de Twitter muy duramente: “Nadie me pertenece señor alcalde. Espero que tampoco entienda de su pertenencia a sus votantes y/o convecinos. Que queda muy caciquil... ”

Tranquilidad. Los tuyos no te van a hacer nada.

Nadie me pertenece señor alcalde. Espero que tampoco entienda de su pertenencia a sus votantes y/o convecinos. Que queda muy caciquil...

Pero no ha sido la única respuesta a Oskar Matute por sus palabras sobre la seguridad en Barcelona. Otros usuarios ironizaban con la lógica del razonamiento aplicándolo a la lucha contra ETA en el País Vasco o, incluso, a los recientes brotes de listeriosis en Andalucía.

Estuve en Bilbao, y no me pegaron un tiro en la nuca. ¿A ver si es que ETA no ha existido?